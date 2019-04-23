Накануне решения ЦБ по ставке и длинных праздников ждем роста спроса на ОФЗ - Промсвязьбанк

"Минфин завтра предложит 5-летний выпуск серии 26227 и новый 11-летний выпуск серии 26228. Ранее 10 апреля был полностью доразмещен 10-летний "бенчмарк" серии 26224; завтра инвесторам будет предложена новая серия бумаг с погашением в 2030 году, в которую должен переместиться спрос инвесторов, предпочитающих длинную дюрацию. Ожидаем, что по аналогии с относительно новыми выпусками серии 26226 и 26227 завтрашнее размещение 11-летней бумаги также пройдет с премией к собственной кривой в размере 7-10 б.п., что соответствует доходности 8,40%-8,43% годовых. Среднесрочный выпуск 26227 торгуется с доходностью 8,09% годовых (премия к собственной кривой - порядка 10 б.п.), что выгляди интересно на фоне роста ожиданий по снижению ключевой ставки в 2019 году. Традиционно спрос на новые выпуски ОФЗ несколько ниже, однако фактор грядущего заседания ЦБ РФ и майских праздников (следующие аукционы пройдут только 8 мая) должны поддержать спрос на завтрашнем размещении. Ожидаем, что Банк России сохранит ставку в пятницу, дав более четкий сигнал по срокам ее снижения в 2019 году. Отметим, что снижение доходностей среднесрочных и длинных ОФЗ сдерживается большим предложением Минфина, а также санкционными рисками. При этом, если фактор санкций пока отошел на второй план, министерство по максимуму стремится использовать "окно возможностей" для выполнения плана заимствований. Напомним, что с начала апреля на аукционах Минфин продал ОФЗ на 344,8 млрд руб., что сопоставимо с квартальным планом по чистому размещению в размере 350 млрд руб. (с учетом погашения ОФЗ 26216 на 250 млрд руб. 15 мая). Таким образом, можно ожидать, что министерство в ближайшее время может несколько ослабить давление на кривую, сокращая премии при размещениях", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.