БКС понизил рейтинг ADR ЛУКОЙЛа до "держать" после переоценки сектора

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

В то же время рекомендация "покупать" была подтверждена для ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) и ADR "Газпром нефти" (MOEX: SIBN). Для GDR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), ADR "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и ADR "Татнефти" (MOEX: TATN) осталась рекомендация "держать". Рекомендация "продавать" была вновь дана для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) и "Сургутнефтегаза".