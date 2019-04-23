Допускаем дальнейшее укрепление рубля - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил укрепляться, хотя динамика была не столь выраженной. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4730 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,81%, недельная - до 7,96%, а месячная осталась на уровне 8,16%. С 24 апреля Минфин намерен предлагать инвесторам дополнительный объём ОФЗ-ПД выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года в объёме 150 млрд рублей, а также новый выпуск ОФЗ-ПД 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. График и объёмы конкретных размещений пока не озвучиваются. Тем не менее, увеличение предложения ОФЗ является признаком уверенности ведомства по поводу спроса, который в последнее время находится на очень солидном уровне. Мы допускаем дальнейшее укрепление рубля на фоне размещений ОФЗ и налоговых платежей, а также благоприятной ситуации на рынке нефти", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.