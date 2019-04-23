Нефтяные котировки определили для себя новую цель - БКС

"Нефтяные котировки на этой неделе, по всей видимости, определили для себя новую цель в $75. Полагаем, что в краткосрочной перспективе нефть имеет весьма высокий потенциал для достижения этого рубежа. В целом набор факторов поддержки нефтяного рынка не претерпел существенных изменений - драйверами остаются действие ОПЕК+ и геополитика по Венесуэле, Ливии и Иран. На сегодняшний день на первый план выходит иранский фактор после заявлений США о снятии санкционных преференций для восьми крупнейшей импортеров нефти. Такое положение дел позволяет полагать, что в ближайшие три месяца иранские экспортные поставки возобновят активное снижение. По нашим оценкам, из восьми импортёров иранской нефти на "препирательства" по санкциям с США сейчас может пойти лишь Китай. Однако если даже допустить, что КНР удастся на какое-то время затянуть процесс свое отказа от поставок нефти из Тегерана, то, вероятно, остальным импортерам все же придется перестраивать структуру своего спроса, что приведет к совокупному снижению спроса на иранское сырье на 0,6-0,8 млн барр./сутки. Сейчас объемы нефтяного экспорта Ирана составляют порядка 1,6 млн барр./сутки, а с учётом вышеизложенного данные объемы могут снизиться до 0,8-1 млн барр./сутки. Развитие событий в данном ключе может увеличить объем дефицита сырья на рынке в летний период до уровней 1,5 млн барр./сутки, что открывает для нефти "дорогу" к росту до $80 и выше. На наш взгляд, возникновение на рынке столь существенного дисбаланса потребует от участников ОПЕК+ действий по его нейтрализации, что может привести к повторению развития событий по сценарию 2018 года. Если экспортёрам, в основном Саудовской Аравии, снова придется вернуться к наращиванию добычи, то фактически ОПЕК+ не будет действовать в течение второго полугодия 2019 года. Отсутствие стабильной поддержки рынка со стороны сделки рассматривается нами как один из наиболее масштабных "генераторов" нестабильности нефтяного рынка в конце 3-4кв. С учетом рисков усиления замедления роста мировой экономики опасения в настроениях инвесторов могут снова взять верх, что транслируется в каскадные распродажи нефтяного актива к концу года. На данный момент мы полагаем, что для "не-повторения" сценария 2018 года, подразумевающего снижение цен в завершении года, на нефтяном рынке должна пройти существенная деэскалация хотя бы по одному из трех геополитических направлений. Полагаем, что повышенные шансы на снижение геополитической напряженности имеет венесуэльский вопрос. Если в боливарианской республике все же произойдет "мягкая" революция, то санкционное давление на Венесуэлу со стороны Штатов может ослабнуть, что вернёт на рынок часть поставок тяжелого нефтяного сырья. Возвращение на рынок венесуэльских поставок может помочь экспортерам продлить действие сделки до конца 2019 года и параллельно избежать существенного усиления ценовых рисков для роста мирового спроса на нефть. В отношении краткосрочной перспективы мы полагаем, что нефтяные цены не оставят попыток роста. Драйверы сезонного роста спроса, спекуляции на иранском вопросе продолжат "толкать" цены вверх. Ожидаемый диапазон движения котировок до конца недели - $73,6-75,3", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.