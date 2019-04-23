Основная причина оптимизма рынка акций - рост цен нефти в рублях - УК "Райффайзен Капитал"

"Текущую неделю индекс МосБиржи начал с рекордов, достигнув 2599 пунктов и имея все шансы перешагнуть 2600 пунктов в обозримом будущем на фоне роста цен на нефть в последние дни. Основная причина оптимизма - рост цен нефти в рублях. Цены на нефть достигли уровня $74 за баррель после решения США отменить послабления для поставок иранской нефти в ряд стран. США рассчитывают на компенсацию выпадающих поставок из Ирана ростом добычи в Саудовской Аравии. Неопределенность по возможным новым санкциям немного снизилась после публикации результатов расследования спецпрокурора Мюллера на предмет связи Трампа с Россией. Впрочем, несмотря на рост рынка акций, более серьезный приток средств нерезидентов идет на облигационный рынок. Рост цен на нефть многими воспринимается с некоторой опаской, поскольку риски переизбытка нефти сохраняются на фоне высокой и растущей добычи сланцевой нефти в США. Эффективность добычи такой нефти, по оценкам экспертов, продолжает расти и крупные компании все чаще покупают активы в этом сегменте. Например, Chevron недавно объявила о покупке за $33 млрд компании Anadarko Petroleum, имеющей активы на перспективном месторождении Пермиан в Техасе и проект СПГ в Мозамбике. При максимальной добыче в США (выше 12 млн баррелей в сутки) спрос на услуги по бурению продолжает оставаться низким. По оценкам нефтесервисной компании Halliburton, спрос на бурение по мощности составляет 14,5 млн л.с. при установленной мощности в секторе 24,4 млн л.с. Это лишний раз говорит о том, что растущие цены на нефть могут привести к быстрому росту добычи в США, как это уже происходило ранее", отмечает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин.