Raiffeisenbank поднял оценку акций Татнефти на 24%, но оставил рейтинг "продавать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с 515 рублей до 640 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

Прогнозная стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Татнефти" тоже была повышена с $51 до $60 за штуку.

Между тем рекомендация "продавать" для обыкновенных акций и ADR "Татнефти" осталась без изменения. Для "префов" компании была подтверждена рекомендация "держать", так как доходность этих бумаг на привлекательном уровне.

"Бумаги "Татнефти" предлагают дивидендную доходность на следующий год, сопоставимую с акциями других нефтегазовых компаний ("Роснефти" (MOEX: ROSN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "Газпрома" (MOEX: GAZP)). Но при этом оценка акций "Татнефти" по мультипликатору выше, чем у других компаний", - говорится в обзоре.

По мнению А.Полищука, не стоит переплачивать за актив, который предлагает практически аналогичную дивидендную доходность, тем более, что доходность свободного денежного потока у "Татнефти" ниже, чем у конкурентов.

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Татнефть - 640,0 (текущая цена - 753,6), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Татнефть прив. - 640,0 (текущая цена - 583,8), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (ADR, цена в рублях) - 60,0 (текущая цена - 70,0), рекомендация - продавать.