Рубль настойчиво растет вслед за нефтью - ГК "ФИНАМ"

"За последнюю неделю рубль преимущественно укреплялся по отношению к доллару и единой европейской валюте. Российская валюта сумела вырасти против доллара, несмотря на то, что американская валюта на прошлой неделе смотрелась выигрышно по отношению к спектру валют в целом. Доллар демонстрировал рост против евро и других валют благодаря тому, что публиковавшаяся в Соединенных Штатах макроэкономическая статистика контрастировала с европейской - розничные продажи США в марте увеличились на 1,6% после снижения на 0,2% месяцем ранее и при прогнозах прибавки лишь на 0,9%. Тем временем предварительные данные по деловой активности в промышленности и сфере услуг по Старому Свету разочаровали инвестиционное сообщество. В условиях, благоприятных для доллара, столь упорному укреплению рубля способствовала картина на сырьевом рынке - положительная динамика цен на нефть "унесла" их в район 6-месячных максимумов. Очередной виток удорожания нефти был обусловлен намерениями США запретить импорт сырья из Ирана, и действие этого фактора пока не исчерпано. При этом в поддержку рубля на этой неделе может сыграть еще один фактор - пик налогового периода. Предстоящее в пятницу заседание ЦБ РФ вряд ли помешает энтузиазму рублевых "быков" - ожидается сохранение ставки на прежнем уровне, да и смягчение риторики со стороны регулятора может быть весьма осторожным. С технической точки зрения, на дневном графике пара USD/RUB торгуется в рамках "боковика", но на данном этапе намечается его пробитие вниз, и в случае его подтверждения перед парой откроется потенциал дальнейшей просадки в краткосрочной перспективе. По EUR/RUB, с технической точки зрения, на дневном графике формируется "нисходящий клин", и с учетом его снижения потенциал просадки пары может быть близок к исчерпанию", - комментирует ситуацию ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.