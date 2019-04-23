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23 апреля 2019 года 15:08
Citi снизил оценку акций РусАла на 9%, подтвердив рейтинг "покупать"
Citi понизил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUAL) с 4,6 гонконгского доллара до 4,2 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Барри Эрлиха и Нитиша Агарвала. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Прогнозная цена акции "РусАла" была снижена в связи с тем, что, по прогнозам экспертов Citi, стоимость алюминия в 2019 году составит $1970 за тонну (по предыдущим прогнозам - $2075 за тонну), в 2020 году - $2000 за тонну (по предыдущим прогнозам - $2250 за тонну). Ожидаемое значение показателя EBITDA "РусАла" на 2019-2020 годы с учетом новых прогнозов цен на алюминий было понижено приблизительно на 31%. "Несмотря на то, что прогнозная стоимость алюминия была снижена, мы считаем, что у цены алюминия в ближайшей перспективе есть сильный потенциал роста с текущих уровней", - говорится в обзоре Citi. По оценкам экспертов Citi, ожидаемая дивидендная доходность акций "РусАла" в 2019 году составит около 3,1%. При этом потенциал роста котировок акций "РусАла" в течение ближайших 12 месяцев с текущих уровней составляет порядка 19,7%. Общая ожидаемая доходность бумаги, таким образом, оценивается экспертами на уровне 22,8%, что соответствует рекомендации "покупать". "Возможное существенное снижение долговой нагрузки в течение 2019 года, по нашему мнению, положительно скажется на дивидендной истории компании", - сообщается в обзоре Citi. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 5,34 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 3,55 гонконгского доллара за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: РУСАЛ
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