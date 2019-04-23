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23 апреля 2019 года 14:53
ЦБ сохранит ставку, но "подготовит почву" для ее снижения на одном из последующих опорных заседаний - ИК "Велес Капитал"
"В преддверии очередного заседания Банка России по ключевой ставке на рынках сложилась весьма благоприятная обстановка, - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - К середине апреля инфляция в годовом выражении составила 5,2% против 5,3% по итогам марта. Судя по всему, темпы роста инфляции прошли свой пик и постепенно стабилизируются, что позволяет в дальнейшем рассчитывать на их постепенное возвращение в сторону таргета ЦБ. В свою очередь, после всплеска в декабре 2018 г. - январе 2019 г. продолжают снижаться инфляционные ожидания. В частности, в марте инфляционные ожидания населения вернулись к однозначной отметке, сократившись с 10,1% до 9,1%. На валютном рынке рубль чувствует себя уверенно и близок к повторению мартовских максимумов, а на рынке ОФЗ вновь ощущается интерес со стороны зарубежных инвесторов. Отечественной валюте благоволит конъюнктура на рынке нефти. Кроме того, в очередной раз не реализовались санкционные угрозы в отношении российского госдолга и банковского сектора. Однако несмотря на заметное улучшение внутренней и внешней конъюнктуры за последние месяцы, мы полагаем, что ЦБ сохранит осторожность в комментариях, указав на сохранение основных внешних и внутренних инфляционных рисков (факторы геополитического характера, риски коррекции на сырьевых площадках, риски для роста мировой экономики, "незаякоренность" инфляционных ожиданий). В целом мы ожидаем, что на заседании 26 апреля регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, однако своей риторикой "подготовит почву" для снижения ставки на одном из последующих опорных заседаний".
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Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть
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