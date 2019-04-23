Индекс Мосбиржи при нефтяной поддержке дотянулся до нового рекорда - БКС

"Дорогая нефть приводит к росту акций российского нефтяного сектора, занимающего существенный вес в структуре индекса Мосбиржи, - указывает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Соответственно, ведущий российский фондовый индекс установил сегодня исторический максимум. Вrent растет вследствие перебоев в поставках в свете напряженности в Ливии, но главное из-за планов США ужесточить санкции против Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что любая страна, которая будет покупать иранскую нефть после отмены послаблений, столкнется с американскими санкциями. Реакция Тегерана на новые меры весьма болезненна, звучат даже призывы перекрыть Ормузский пролив. Геополитика может приподнять стоимость углеводородов еще выше. Между тем, Северсталь опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2019 года. В целом, они совпали с рыночными ожиданиями и нейтральны для котировок. Сокращение показателей квартал к кварталу связано с сезонным падением цен на сталь в 1К19. Отчетность Северстали с учетом вертикальной интегрированности компании и роста цен на сырье может быть лучше, чем у конкурентов с не-вертикально интегрированной структурой. Важно, что Северсталь озвучила по большей части позитивный прогноз на 2К19. Менеджмент ожидает позитивных финансовых результатов на фоне сезонного восстановления объемов строительства в КНР и РФ. Долгосрочных инвесторов привлекает высокая дивидендная доходность в районе 12% в годовом выражении".

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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ, Интер РАО