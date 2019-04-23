НОВАТЭК имеет шанс занять место Татнефти в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 в рамках майской ребалансировки - "ВТБ Капитал"

Индексный провайдер MSCI, скорее всего, повысит вес акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) в индексе MSCI Russia с 0,9% до 1,05% по итогам майского пересмотра, результаты которого будут объявлены в ночь на 14 мая по московскому времени, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Кроме того, может быть понижен вес акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с 8,56% до 7,99%, отмечает эксперт. При этом, если это произойдет, но вес "НОВАТЭКа" в индексе MSCI Russia останется без изменений, "Татнефть" может потерять свое место "тяжеловеса" в индексе MSCI Russia 10/40 (производный от индекса MSCI Russia).

"Если вес "Татнефти" снизится, а "НОВАТЭКа" не изменится, мы считаем, что "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) на 3% будет опережать "Татнефть" в рейтинге для топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 (принимая во внимание текущую динамику котировок)", - говорится в обзоре.

Как отмечается в аналитическом материале И.Питерского, цена отсечения при майской ребалансировке индекса MSCI Russia 10/40 будет использоваться по итогам торгового дня 16 мая. Итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 будут объявлены в ночь на 17 мая по московскому времени.

Все изменения майского пересмотра индексов MSCI вступят в силу 28 мая 2019 года после закрытия торгов.