Рубль приблизился к многомесячным вершинам по отношению к доллару и евро - БКС

"Открывшись вверх, пара USD/RUB сразу возобновила нисходящее движение, в очередной раз обновив месячный минимум и приблизившись к восьмимесячному. Пара EUR/RUB во вторник стартовала в "красной зоне", и после нисходящего импульса перешла к консолидации в небольшом минусе, - комментирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - К концу предыдущей сессии рубль почти полностью отыграл резкое нисходящее движение, произошедшее во второй половине основных торгов. Сегодня с открытия российская валюта возобновила умеренный рост, приблизившись к многомесячным вершинам по отношению к доллару и евро.

Однако другие развивающиеся валюты остаются под давлением, правда, их потери являются достаточно ограниченными. Негативное влияние на многие рисковые активы оказывает непрекращающийся рост нефти, т. к. эта тенденция создает угрозу всплеска инфляции и замедления экономического роста из-за увеличения затрат на сырье. Однако для рубля дорогая нефть перевешивает негатив с валютных рынков развивающихся стран. Кроме того, поддержку российской валюте оказывает приближения пика налоговых платежей, который приходится на 25 апреля".