Появились признаки оттока рублевой ликвидности из банковского сектора - Райффайзенбанк

"В рублевой части баланса в марте отток средств в кредитование и долговые ценные бумаги (608 млрд руб.) оказался большим, чем приток средств на счета клиентов (он составил всего 388 млрд руб. без учета депозитов и РЕПО от Казначейства РФ), что является признаком начавшегося сокращения запаса рублевой ликвидности в банковском секторе (из-за бюджетного фактора), который к концу 1 П должен усилить дефицит рублевой ликвидности у некоторых крупных банков (см. подробнее наш комментарий “Гигантские размещения ОФЗ оставляют рынок МБК без рублей” от 22 апреля), которым придется нарастить долг перед Минфином и ЦБ РФ, а также активнее привлекать средства клиентов (более высокими процентными ставками). По нашему мнению, помимо этого, такая динамика связана и с происходящим процессом девалютизации кредитных портфелей некоторыми крупными банками, когда валютные кредиты становятся рублевыми, однако из-за существенно более медленного сокращения валютных обязательств банкам приходится формировать валютные активы (для балансировки ОВП). Ужесточение регулирования краткосрочной ликвидности (исключение депозитов из состава ВЛА, отсутствие дополнительных выпусков КОБР, повышение платы БКЛ) принесла некоторые плоды: в марте позиция банков в ОФЗ, свободная от залога, выросла на 45 млрд руб.", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.