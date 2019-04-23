ВТБ может направить на дивиденды 15% чистой прибыли по МСФО за 2018 г.; нейтрально - Альфа-банк

Как сообщает агентство Bloomberg, ВТБ планирует направить 15% чистой прибыли по МСФО за 2018 г. на дивиденды, что предусматривает выплату в общей сложности примерно 27 млрд руб. и соответствует коэффициенту дивидендных выплат, озвученному в СМИ в феврале этого года.

"Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ в данный момент и ожидаем большей ясности в отношении распределения этой суммы между обыкновенными и привилегированными акциями, - подчеркивает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. - Мы рассмотрели два сценария выплат – когда дивидендная доходность равна 3,1% (базовый сценарий) и когда дивидендная доходность может достичь 5,8% (оптимистический сценарий) при текущих уровнях котировок. Наблюдательный совет ВТБ обсудить вопрос о дивидендных выплатах за 2018 г. на заседании 24 апреля, то есть завтра. Базовый сценарий – принцип равных доходностей (что соответствует 2018 г.) – дивидендная доходность 3,1% для миноритариев. В качестве базы для расчета мы использовали рыночную цену обыкновенных акций ВТБ в среднем за 2018 г. и номинальную стоимостью привилегированных акций. Уравнивание доходностей по обыкновенным и привилегированным акциям дало нам дивидендную доходность 2,4% и предполагает выплату 14,3 млрд руб. по обыкновенным акциям и 12,6 млрд руб. по привилегированным. В этом случае доходность по обыкновенным акциям составит 3,1% при текущей цене акций. Оптимистический сценарий – максимизация выплат по обыкновенным акциям – дивидендная доходность на уровне 5,8%. Если Наблюдательный совет ВТБ примет решение максимизировать выплаты по обыкновенным акциям, доходность по обыкновенным акциям может достичь 5,8% (отметим, тем не менее, что в случае нулевых выплат по привилегированным акциям, эти акции становятся голосующими). Мы полагаем, что такая структура выплат будет дружественна по отношению к миноритарным акционерам, но считаем, что такой сценарий маловероятен: в этом случае дивидендные выплаты основному акционеру окажутся на 5 млрд руб. меньше".