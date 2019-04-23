Китайские власти переходят к более сдержанной политике - Julius Baer

Политбюро Коммунистической партии Китая ежегодно проводит четыре специальные встречи (в апреле, июле, октябре и декабре) для обсуждения текущей экономической повестки. По мнению аналитик фондового рынка Julius Baer Келли Чиа, итоги заседания 19 апреля указывают на то, что чиновники перешли от режима паники к более спокойному состоянию и теперь будут основывать свои дальнейшие решения на поступающей статистике. Иными словами, улучшение макропоказателей и настроений на рынках могут привести к более жесткой политике властей во II квартале текущего года по сравнению с предыдущим периодом.

По мнению аналитиков, очередной раунд стимулирующих мер сводится к традиционным инструментам монетарной и бюджетной политики, которые оцениваются в объеме 2-3 трлн юаней. Тогда как номинальный ВВП страны в I квартале 2019 года составил 21,3 трлн юаней, такой объем должен быть более чем достаточным для изменения динамики экономики.

"Итоги встречи 19 апреля можно свести к четырем пунктам. Во-первых, жилье строится для проживания людей, а не для инвесторов. Во-вторых, центральные власти будут внедрять точечные и индивидуальные меры в каждом отдельном городе или регионе и внимательно контролировать местные власти в плане обеспечения долгосрочной устойчивости рынка недвижимости. В-третьих, Пекин будет ориентироваться на стабильность бюджетной и монетарной политики. И, наконец, макроэкономическая политика будет более адаптивной после публикации итогов I квартала, которые оказались выше ожиданий. По нашим оценкам, китайский власти стремятся избежать перегрева экономики, а также сэкономить средства на случай возможного ухудшения конъюнктуры позднее в текущем году", - заключает Келли Чиа.