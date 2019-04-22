Риск повышения цен на нефть и возможное смягчение санкций благоприятны для российского рынка - Альфа-банк

"В ближайшее время санкционный риск для России остается на низком уровне, - уверены в Альфа-банке. - Более того, можно говорить о том, что наметились некоторые признаки потепления в отношениях с Западом. На прошлой неделе президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась с президентом Владимиром Путиным в Москве. Это была первая официальная встреча между российским президентом и лидером одной из балтийских стран почти за десятилетие. Инвесторы демонстрируют признаки роста уверенности в инвестиционной привлекательности России. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, доля иностранных инвесторов на Московской бирже достигла 50% в 1К19. Сильно возросла доля собственности американских инвесторов в акциях российских компаний - с почти 40% совокупных иностранных инвестиций до санкций до 54-55% на данный момент. На североамериканские фонды пришлось 54% иностранных инвестиций в российские компании в 1К19, тогда как на долю европейских фондов - 23%, а на долю британских фондов - только 21%. Отдельно отметим, что на прошлой неделе наблюдался очень сильный спрос на аукционе ОФЗ. Минфин разместил три выпуска облигаций на сумму 132 млрд руб. Спрос в 1,5 раза превзошел предложение и в ходе аукциона было привлечено больше средств, чем за весь январь на фоне ослабления санкций".