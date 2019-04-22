Нефть придала импульс российскому рынку - Промсвязьбанк

"В понедельник спрос на российские активы преобладал, что позволило нашему рынку продемонстрировать позитивную динамику. Основным поводом к покупкам стала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в район 74 долларов за баррель на заявлениях из США о снятии послаблений для покупателей иранской нефти. При этом в Европе сегодня торги не проводились, а в Штатах после первых часов торгов основные индексы теряли в пределах 0,2%. В результате, наши игроки сосредоточились на ситуации на рынке нефти, что позволило индексу МосБиржи к 18.00 мск. прибавить порядка 0,7%, поднявшись выше 2580 пунктов. Лидерами торгов выступили Башнефть, РусГидро и Новатэк, рост которых превысил 2%. Хуже рынка торговались Мосэнерго и Мечел, потерявшие 1,4% и 0,9% соответственно. В результате сегодняшних торгов индекс МосБиржи вплотную подошел к историческим максимумам, установленным 10 апреля. Вполне возможно, что, при сохранении внешнего позитива, уже в рамках ближайших сессии "быки" попытаются переписать максимумы и вплотную подойти к уровню 2600 пунктов. При этом, мы сохраняем ближайшей целью роста отметку 2640 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.