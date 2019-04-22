Участникам фондового рынка еще не время расставаться с "длинными" позициями - ИК "Велес Капитал"

"Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались плюсе, но все же не чувствовали себя очень уверенно - повышение в рублевой секции можно было наблюдать скорее в рамках краткосрочного "боковика". Долларовый индекс обновил максимум текущего года (1276 пунктов) главным образом за счет укрепления рубля. В целом оба индикатора остаются выше краткосрочных поддержек (2560 и 1255 пунктов), в связи с чем сохраняют склонность к росту. С фундаментальной точки зрения веских негативных драйверов на мировых площадках также пока не наблюдается. Сезон квартальных отчетностей, несмотря на ряд опасений, пока проходит относительно неплохо, а макроэкономические данные из основных регионов не носят ярко негативного характера. На данный момент еще не время расставаться с "длинными" позициями - рынки не оставляют попыток вернуться к росту", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

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