Нефтяные котировки поддерживают высокий спрос на рубль - БКС

"Курс рубля начинает неделю укреплением до уровней, близких к 63,8, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Совокупность рыночного risk on, налогового периода и очередного витка роста нефтяных цен формируют комфортный базис для удержания позиций рубля. В понедельник нефтяные цены поднимались до годовых максимумов в $74,4 за баррель на фоне появления информации о намерении США ужесточить давление на Иран, исключив преференции на закупку иранской нефти для восьми крупнейших импортеров. На наш взгляд, потенциал для продолжения роста котировок "черного золота" сохраняется. Такая перспектива при отсутствии новых санкционных "выпадов" Запада в отношении РФ позволяет рублевым активам пользоваться повышенным спросом у инвесторов.

Полагаем, что на предстоящей неделе для рубля сохранятся комфортные условия. Пятничное заседание ЦБ, вероятно, пройдёт без сюрпризов - ожидаем, что регулятор сохранит ставку без изменений. В свою очередь все большая интрига формируется в отношении взглядов, которые представит рынку ЦБ в пятницу на дальнейший вектор движения ключевой ставки. Последние данные Росстата продемонстрировали весьма удручающую динамику благосостояния населения. По итогам 1кв 2019 года реальные располагаемые доходы упали на 2,3% г/г, обороты розничной торговли выросли всего на 1,8% г/г, что, на наш взгляд, является прямым отражением масштабного провала потребительского спроса".

Рост ВВП по итогам квартала, по данным Минэка, составил 0,8% г/г. В целом ситуация с внутренним спросом, по оценкам эксперта, в значительной мере нейтрализует проинфляционные риски на перспективу этого года, что, скорее всего, позволит регулятору сохранить полный контроль над процессами роста потребительских цен. Слабость экономического роста и потребительского спроса вкупе с контролируемой инфляцией могут являться факторами в пользу скорого возвращения ЦБ к понижению ключевой ставки. Аналитик ожидает, что вероятность такого решения к июню может составить порядка 55%, если набор внешних факторов риска в отношении РФ останется условно неизменным (западные санкции останутся лишь в форме законопроектов).

"Таким образом, если в пятницу Банк России оставит ставку неизменной, но подаст рынкам более точный сигнал своих намерений в отношении снижения ставки в начале лета, курс рубля может получить косвенную поддержку от роста оптимизма в настроениях рынка. Основным драйвером до конца недели будет оставаться совокупность роста нефтяных цен, налогового периода и повышенного спроса на российские активы в условиях санкционного затишья. Ожидаем курс рубля до конца недели в диапазоне 62,7-64,5", - резюмирует Антон Покатович.