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Главная / Аналитикам / Аналитика / До конца апреля курс рубля вряд ли уйдет ниже 63 рублей за доллар - Sberbank Asset Management
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22 апреля 2019 года 17:12
До конца апреля курс рубля вряд ли уйдет ниже 63 рублей за доллар - Sberbank Asset Management
"На прошедшей неделе рубль продемонстрировал динамику лучше аналогов из EM (российская валюта укрепилась на 0,4%, при этом индекс EMCI не изменился), что было, в частности, обусловлено продолжающимся ростом котировок нефти. В начале текущей недели стоимость барреля Brent поднималась выше $74 на фоне заявлений американских властей о возможном полном запрете покупок иранской нефти. Таким образом российская валюта может продолжить укрепляться и на этой неделе. Фактором поддержки рубля выступает и вероятное сохранение ключевой ставки на заседании в пятницу. Принимая во внимание все эти факторы, мы корректируем целевой диапазон по паре доллар-рубль с 64-65 до 63-64, при этом полагаем, что до конца апреля курс рубля вряд ли уйдет ниже 63 рублей за доллар ввиду осторожности инвесторов в преддверие длинных майских праздников", - полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин.
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22 апреля 2019 года 15:46
"Нефтяные котировки остаются в "плюсе" и прибавляют порядка 2% на новостях в отношении потенциального завершения послаблений по иранским санкциям уже со 2 мая. Власти США еще должны подтвердить данный факт. Котировки Brent в течение сессии обновили годовой максимум, поднявшись до 74,31 доллара а... читать дальше
.22 апреля 2019 года 15:26
"Газпром нефть": компания, вероятно, направит 37,8% чистой прибыли или совокупно RUB 142,4 млрд ($2,2 млрд) на выплату дивидендов за 2018 год. Принимая во внимание наши оценки свободного денежного потока в 2019 г., увеличение размера дивидендов, по нашему мнению, не оставит пространства для... читать дальше
.22 апреля 2019 года 13:51
"Дискуссия о том, насколько текущее изменение монетарной политики США будет благоприятным для развивающихся рынков, на самом деле осмыслена только для решений с очень коротким горизонтом. Даже на перспективу полгода-год ситуация не выглядит благоприятной, каким бы ни был сценарий развития... читать дальше
.22 апреля 2019 года 13:11
"Цены на нефть обновили максимумы с начала ноября 2018 года, приблизившись к отметке $74/bbl (Brent). Контракты на WTI достигают уровня $65.4/bbl. Поддержку нефтяным котировкам оказывают сообщения информационных агентств со ссылкой на источник в госдепартаменте США о том, что Штаты готовятся... читать дальше
.22 апреля 2019 года 11:55
"Форвардная кривая Brent еще месяц назад имела совершенно другой наклон, чем сейчас, с возвращением к контанго с середины 2022 г. На текущий момент мы находимся в ситуации устойчивой бэквордации, что является следствием заметного улучшения ситуации с балансом на рынке нефти. Так, в 1 кв. 2019 г.... читать дальше
.22 апреля 2019 года 11:24
Нефть в понедельник с утра обновила максимумы за пять месяцев, прибавляя с начала дня более 2.5%. Произошло это на сообщении о том, что с мая США отменят санкционные исключения для стран, импортирующих иранскую нефть. По мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, это довольно неожиданный... читать дальше
.22 апреля 2019 года 10:11
Полное окончание исключений США для покупателей иранской нефти может привести к росту нефтяных цен - БКС
Издание Washington Post на этих выходных сообщило со ссылкой на источники среди госчиновников о том, что США планируют объявить в понедельник 22 апреля о полном окончании исключений для покупателей иранской нефти. Новые условия вступят в силу 2 мая. Санкции в отношении нефтяного экспорта из... читать дальше
.22 апреля 2019 года 09:36
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в понедельник сильно растут. читать дальше
.22 апреля 2019 года 09:32
"Нефть на утро понедельника прибавляет более 2% на фоне сообщения Washington Post о том, что со 2 мая в США перестанут действовать исключения для ряда стран относительно закупки иранской нефти. Так, сегодня ожидается официальное объявление властей об этом. Напомним, что в условиях выхода из... читать дальше
.19 апреля 2019 года 16:38
"Сырьевой индекс BCI на этой неделе вернулся в рамки нисходящего канала. Котировки оказались ниже уровня 82 п. Поддержку оказывала статистика из Китая, но рост доллара в итоге нивелировал весь позитив. После проверки уровня 82 п. котировки могут отправиться к нижней границе краткосрочного... читать дальше
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