До конца апреля курс рубля вряд ли уйдет ниже 63 рублей за доллар - Sberbank Asset Management

"На прошедшей неделе рубль продемонстрировал динамику лучше аналогов из EM (российская валюта укрепилась на 0,4%, при этом индекс EMCI не изменился), что было, в частности, обусловлено продолжающимся ростом котировок нефти. В начале текущей недели стоимость барреля Brent поднималась выше $74 на фоне заявлений американских властей о возможном полном запрете покупок иранской нефти. Таким образом российская валюта может продолжить укрепляться и на этой неделе. Фактором поддержки рубля выступает и вероятное сохранение ключевой ставки на заседании в пятницу. Принимая во внимание все эти факторы, мы корректируем целевой диапазон по паре доллар-рубль с 64-65 до 63-64, при этом полагаем, что до конца апреля курс рубля вряд ли уйдет ниже 63 рублей за доллар ввиду осторожности инвесторов в преддверие длинных майских праздников", - полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин.