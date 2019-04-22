Так как нефтяные котировки уже близки к пику своего роста, можно смело начинать покупать иностранную валюту - ГК "ФИНАМ"

"На глобальном валютном рынке в целом всё спокойно ввиду выходных на европейских площадках. Рубль в паре с долларом сумел укрепиться ещё на 0,5%, до 63,7. Зато из-за высоких цен на нефть продолжает находиться под давлением турецкая лира, которая теряет сегодня ещё 0,5%. Ввиду того, что нефтяные котировки уже близки к пику своего роста, можно смело начинать покупать иностранную валюту", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.