Влияние нацпроектов на рост ВВП РФ в 2019 году будет незначительным - Альфа-банк

Влияние нацпроектов на рост ВВП РФ в 2019 году будет незначительным, считают главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и аналитик банка Наталия Лаврова. Более того, чистый прямой эффект на рост в 2019-2021 годах будет эквивалентен всего 0,2% ВВП в год, говорится в обзоре.

"Важно отметить, что мы не ожидаем, что эффект нацпроектов на рост проявится уже в 2019 году. Во-первых, поскольку 60% нацпроектов на этот год ориентировано на развитие инфраструктуры, соответственно, их эффект на рост будет реализован с запозданием. Во-вторых, исполнение расходов по нацпроектам отстает от плана - как сообщила в марте Счетная палата, расходы по нацпроектам пока профинансированы всего на 6% от плана на 2019 год. В-третьих, в краткосрочной перспективе экономический рост страдает от бюджетной консолидации: расходы в реальном выражении снизились на 3,5% в 2017 году и на 1,1% в 2018 году на федеральном уровне. Мы подтверждаем наш осторожный прогноз на рост ВВП в этом году. Косвенным подтверждением нашего мнения о том, что эффект нацпроектов на рост 2019 год не будет сильным, является тот факт, что Минэкономразвития придерживается прогноза роста ВВП на 1,3% на этот год, и этот прогноз не был повышен, несмотря на объявление плана по нацпроектам", - говорится в обзоре.

Как считают эксперты, размер общих расходов бюджета не является аналогом стимула, который получит экономика. "Поддержка экономике от нацпроектов будет сочетанием чистого увеличения прямых расходов и их мультипликативного эффекта на рост. Прямой эффект учитывает масштаб чистого стимула, который может быть ограничен в том случае, если новые расходы будут профинансированы за счет повышения налоговой нагрузки или сокращения прочих расходов", - подчеркивают они.

По мнению экономистов Альфа-банка, масштаб эффекта можно оценить через динамику цены на нефть, балансирующей бюджет, на уровне консолидированного бюджета. "С 2018 года, когда цена на нефть, балансирующая бюджет на консолидированном уровне, опустилась до $47 за баррель, ожидается ее рост на $2 за баррель в год в 2019-2021 годах. Таким образом, несмотря на то, что план национальных проектов предполагает годовые валовые расходы на уровне 4,2% ВВП в 2019-2021 годах, чистый прямой эффект на рост будет эквивалентен всего 0,2% ВВП в год", - говорится в обзоре.

Помимо прямого эффекта на рост экономики есть косвенный, отмечают аналитики. По их расчетам, мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3, что предполагает, что косвенный эффект на рост может составлять не более 0,1% ВВП. "Такое значение бюджетного мультипликатора остается в рамках интервала его средних значений от 0,1 до 0,3 для других стран развивающихся рынков, хотя и ниже, чем значения аналогичного мультипликатора для развитых стран, которое МВФ оценивает в 0,6", - пишут эксперты.

Еще одно важное наблюдение, сделанное аналитиками Альфа-банка, заключается в том, что нацпроекты будут влиять на темпы потенциального роста в России.

"План инвестиций в рамках программы нацпроектов может стимулировать ускорение потенциального роста до 1,6% в 2024 году, создавая рост вклада факторов инвестиций и производительности труда. Эта цифра представляет заметное ускорение с текущих уровней; тем не менее, она все же ниже среднего потенциального роста 3,0% по странам БРИКС и среднего значения 2,0% по странам G7. Кроме того, даже если России удастся достичь такого ускорения потенциального роста, эта цифра составит всего лишь половину от таргетируемого Минэкономразвития фактического роста ВВП в 3% к 2024 году", - говорится в отчете.