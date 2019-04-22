.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Гигантские размещения ОФЗ оставляют рынок МБК без рублей - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 апреля 2019 года 16:14
Гигантские размещения ОФЗ оставляют рынок МБК без рублей - Райффайзенбанк
"К предстоящему в конце апреля налоговому периоду (пиковые платежи приходятся на 25 и 29 апреля) банковский сектор подходит в условиях значительного сокращения запаса ликвидности ( в сравнении с тем, который был перед предшествующим налоговым периодом). Здесь и далее под запасом ликвидности мы понимаем накопленный с начала 2017 г. нетто-приток ликвидности в сектор за счет автономных факторов (наличность и бюджетный канал вместе с валютными интервенциями и размещениями ОФЗ, но без депозитов и РЕПО Казначейства РФ)", - отмечают аналитики Райффайзенбанка. После основных налоговых выплат в прошлом месяце (чистый отток составил тогда 800 млрд руб.) до настоящего момента нетто-приток ликвидности в систему за счет автономных факторов составил лишь 200 млрд руб. (против +742 млрд руб. в феврале). С учетом того, что в конце апреля банковскому сектору предстоит пройти через сезонно высокие налоговые платежи (чистый отток будет на 500-600 млрд руб. больше, чем обычно главным образом из-за налога на прибыль), подобная ситуация может вызвать временные трудности на рынке МБК. Об этом уже может сигнализировать тот факт, что банки в конце прошлой недели уже нарастили свою задолженность по фиксированному РЕПО в ЦБ (сразу на 18 млрд руб. до 20 млрд руб.), и, видимо, она продолжит расти по мере приближения налоговых дат (25 и 29 апреля). Ключевой причиной негативного влияния бюджета на ликвидность в марте и апреле (по итогам месяца) являются существенные нетто-размещения ОФЗ, составившие 520 млрд руб. (= размещение за вычетом погашений и купонов) с начала марта. Фактически ситуация сейчас равносильна второй половине 2018 г., когда после каждых налоговых выплат запас ликвидности в системе снижался (то есть поступающие внутри месяцев расходы не компенсировали налоговые оттоки) из-за приостановки покупок валюты ЦБ РФ для Минфина ( а сейчас весь приток рублевой ликвидности от интервенций уходит в результате размещения ОФЗ). "По нашим оценкам, запас рублевой ликвидности в секторе составляет около 1 трлн руб., что значительно ниже 3,5 трлн руб. на середину 2018 г. (тогда такой большой запас позволял длительное время сглаживать негативный эффект отсутствия интервенций на рынок МБК). Тем не менее, негативный эффект все же проявился: некоторым крупным банкам, испытывавшим большой отток рублевой ликвидности по бюджетному каналу, пришлось повышать ставки по депозитам физлиц и юрлиц (ставки до востребования выросли больше, чем ключевая ставка). Наш прогноз, сделанный в начале года о большом притоке ликвидности в банковский сектор, был основан на предположении, что Минфину не удастся реализовать ОФЗ в существенно больших объемах, чем в прошлом году (из-за риска санкций и низкого интереса локальных инвесторов, прежде всего, банков, покупать госбумаги на сложившихся уровнях доходности). В этом году огромный спрос на ОФЗ формируется нерезидентами (как мы понимаем, в частности, теми, кто может покупать российские рублевые госбумаги для защиты от возможных санкций). Кроме того, из-за отсутствия дополнительного предложения КОБР и исключения депозитов ЦБ РФ сроком более 1 дня из состава ВЛА покупать ОФЗ могут и некоторые системно значимые банки для выполнения НКЛ. Текущий нерезидентский спрос из-за его нетипичности трудно прогнозировать, однако, если он сохранится в тех же объемах, то уже к концу 1П 2019 г. запас ликвидности будет полностью исчерпан, что вызовет напряжение на денежном рынке и заставит банки активнее привлекать средства Минфина, населения и, возможно, дорогую ликвидность от ЦБ по инструментам с фиксированной ставкой. В этом случае ситуация может улучшиться лишь в последние дни декабря, когда бюджет станет сезонно дефицитным. Стоит отметить, что ухудшение ситуации с ликвидностью может не вполне отразиться на RUONIA, т.к. крупные банки не заинтересованы в высоком уровне этой ставки, к которой привязаны депозиты Казначейства ( тот уникальный случай, когда рынок инструмента объемом 50-100 млрд руб. определяет ценообразование инструмента объемом 1,2 трлн руб.). Кстати говоря, с 16 апреля, когда RUONIA взлетела до 7,98% годовых, произошло существенное снижение объема средств, привлекаемых в сегменте RUONIA (то есть необеспеченное o/n кредитование крупнейших банков), cо 128 млрд руб. до 66 млрд руб. на 16 апреля, до 48 млрд руб. на 17 апреля и до 44 млрд руб. на 18 апреля. Вместе с тем произошел прирост объемов РЕПО с ЦК под облигации, то есть как только RUONIA уходит выше 25 б.п. над ключевой ставкой банки перестают привлекать ликвидность на МБК, выбирая альтернативные инструменты (РЕПО, своп, в том числе инструменты ЦБ РФ). Таким образом, ставка RUONIA все менее адекватно отражает ситуацию на денежном рынке, в этой связи после налогов ее дисконт к ключевой ставке, скорее всего, вновь вернется к 10-15 б.п.", - указывают специалисты Райффайзенбанка
.
22 апреля 2019 года 15:46
"Нефтяные котировки остаются в "плюсе" и прибавляют порядка 2% на новостях в отношении потенциального завершения послаблений по иранским санкциям уже со 2 мая. Власти США еще должны подтвердить данный факт. Котировки Brent в течение сессии обновили годовой максимум, поднявшись до 74,31 доллара а... читать дальше
.22 апреля 2019 года 15:26
"Газпром нефть": компания, вероятно, направит 37,8% чистой прибыли или совокупно RUB 142,4 млрд ($2,2 млрд) на выплату дивидендов за 2018 год. Принимая во внимание наши оценки свободного денежного потока в 2019 г., увеличение размера дивидендов, по нашему мнению, не оставит пространства для... читать дальше
.22 апреля 2019 года 13:51
"Дискуссия о том, насколько текущее изменение монетарной политики США будет благоприятным для развивающихся рынков, на самом деле осмыслена только для решений с очень коротким горизонтом. Даже на перспективу полгода-год ситуация не выглядит благоприятной, каким бы ни был сценарий развития... читать дальше
.22 апреля 2019 года 13:11
"Цены на нефть обновили максимумы с начала ноября 2018 года, приблизившись к отметке $74/bbl (Brent). Контракты на WTI достигают уровня $65.4/bbl. Поддержку нефтяным котировкам оказывают сообщения информационных агентств со ссылкой на источник в госдепартаменте США о том, что Штаты готовятся... читать дальше
.22 апреля 2019 года 11:55
"Форвардная кривая Brent еще месяц назад имела совершенно другой наклон, чем сейчас, с возвращением к контанго с середины 2022 г. На текущий момент мы находимся в ситуации устойчивой бэквордации, что является следствием заметного улучшения ситуации с балансом на рынке нефти. Так, в 1 кв. 2019 г.... читать дальше
.22 апреля 2019 года 11:24
Нефть в понедельник с утра обновила максимумы за пять месяцев, прибавляя с начала дня более 2.5%. Произошло это на сообщении о том, что с мая США отменят санкционные исключения для стран, импортирующих иранскую нефть. По мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, это довольно неожиданный... читать дальше
.22 апреля 2019 года 10:11
Полное окончание исключений США для покупателей иранской нефти может привести к росту нефтяных цен - БКС
Издание Washington Post на этих выходных сообщило со ссылкой на источники среди госчиновников о том, что США планируют объявить в понедельник 22 апреля о полном окончании исключений для покупателей иранской нефти. Новые условия вступят в силу 2 мая. Санкции в отношении нефтяного экспорта из... читать дальше
.22 апреля 2019 года 09:36
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в понедельник сильно растут. читать дальше
.22 апреля 2019 года 09:32
"Нефть на утро понедельника прибавляет более 2% на фоне сообщения Washington Post о том, что со 2 мая в США перестанут действовать исключения для ряда стран относительно закупки иранской нефти. Так, сегодня ожидается официальное объявление властей об этом. Напомним, что в условиях выхода из... читать дальше
.19 апреля 2019 года 16:38
"Сырьевой индекс BCI на этой неделе вернулся в рамки нисходящего канала. Котировки оказались ниже уровня 82 п. Поддержку оказывала статистика из Китая, но рост доллара в итоге нивелировал весь позитив. После проверки уровня 82 п. котировки могут отправиться к нижней границе краткосрочного... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.