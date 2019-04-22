Рынок акций может продолжить рост - "Открытие Брокер"

В России рынок акций может продолжить рост. Комбинация роста котировок нефти и укрепления рубля стимулирует покупки в "тяжеловесных" бумагах рынка, включая акции "нефтяников" и банков. Конечно, близость рекордных значений по индексу МосБиржи немного смущает участников торгов, но отечественный рынок всё ещё остаётся одним из самых дешёвых в мире", - обращает внимание ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.