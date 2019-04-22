Основным сопротивлением для цен на нефть Brent выступает уровень 75 долларов - ИК "Велес Капитал"

"Нефтяные котировки остаются в "плюсе" и прибавляют порядка 2% на новостях в отношении потенциального завершения послаблений по иранским санкциям уже со 2 мая. Власти США еще должны подтвердить данный факт. Котировки Brent в течение сессии обновили годовой максимум, поднявшись до 74,31 доллара а WTI достигли годового пика на отметке 65,80 доллара. C технической точки зрения, основным сопротивлением для цен на нефть Brent выступает уровень 75 долларов. При закреплении выше можно будет говорить о перспективе роста в район 80 долларов с промежуточным сопротивлением 78 долларов. ADX говорит о силе восходящего тренда и не исключает подобного исхода, но на текущих уровнях "быкам" не стоит забывать об осторожности - при поступлении негативных сигналов цены могут скорректироваться в район 71,50 доллара, а при закреплении ниже перейти к более масштабной коррекции", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.