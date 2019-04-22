Еврооблигации SIBNEF оценены справедливо - БКС Глобал Маркетс

"Газпром нефть": компания, вероятно, направит 37,8% чистой прибыли или совокупно RUB 142,4 млрд ($2,2 млрд) на выплату дивидендов за 2018 год. Принимая во внимание наши оценки свободного денежного потока в 2019 г., увеличение размера дивидендов, по нашему мнению, не оставит пространства для дальнейшего снижения долговой нагрузки (Чистый долг/EBITDA 0,9x в 2018 г.). Мы считаем, что еврооблигации SIBNEF оценены справедливо, поскольку торгуются на уровне кривой Газпрома (Baa2/BBB-/BBB-)", - говорится в обзоре аналитиков БКС Глобал Маркетс.