Вывести рубль из текущего диапазона может лишь существенный внешний шок - БКС Глобал Маркетс

"Благодаря сочетанию растущих цен на нефть, выросшего оптимизма инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики и развивающихся рынков, а также продолжающихся притоков carry trade на российский рынок рубль на прошедшей неделе выглядел довольно сильно. Ослабление евро след за снижением макропрогнозов по еврозоне позволило рублю укрепиться по отношению к единой европейской валюте до максимального уровня за последние 11 месяцев. Курс рубля к бивалютной корзине также смог укрепиться до уровня месячной давности. Однако во второй половине дня в четверг и в пятницу ралли в рубле остановилось – сыграл фактор пасхальных каникул, когда большинство мировых рынков закрыты (пятница и понедельник). Наш взгляд на рубль в среднесрочной перспективе остается прежним: мы считаем, что российская валюта останется в текущем коридоре RUB 65/$ +/-RUB 2/$. Вывести рубль из этого диапазона может существенный внешний шок: например, новые санкции, мировой кризис или, наоборот, активный рост мировых рынков и цен на нефть (скачок в ценах на возможной отмене исключений в санкциях на Иран не стоит преуменьшать). При текущей стоимости нефти в $70-75/барр. и отсутствии шоков рубль продолжит торговаться у уровней RUB 63-64/$. На предстоящей неделе (26 апреля) состоится заседание ЦБ: несмотря на усиление в последнее время "голубиных" сигналов изменения политики мы не ожидаем", - отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс.