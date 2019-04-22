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22 апреля 2019 года 14:48
Падение доходов россиян негативно сказывается на ритейле - "Открытие Брокер"
Российский ритейл пока не может похвастаться своими достижениями. Ситуация в отрасли оставляет желать лучшего. По итогам прошедшего года рост оборота розничной торговли составил лишь 2,6%. Начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин отмечает, что причиной негатива в отрасли является падение реальных доходов, которые, однако, начинают восстанавливаться: "Показатель за 5 лет упал примерно на 12%, но с 2019 года ожидается его рост примерно на 1-1,5% ежегодно. Одновременное снижение конкуренции на фоне консолидации сектора позволит игрокам рынка улучшить маржу". Сейчас сектор FMCG-ритейла РФ находится в начальной стадии консолидации, что является закономерным процессом на фоне сложной рыночной конъюнктуры и по мировым меркам высокого уровня фрагментации, считает г-н Нигматуллин: "После завершения процесса на рынке останется меньше игроков, которые смогут работать с более высокой маржой благодаря снижению конкуренции. Думаю, хорошим примером того, как будут происходить сделки, является прошедшее слияние "Дикси" и "Красное и Белое". Перед этим "Дикси", напомню, провёл делистинг. По всей видимости, следующий на очереди к делистингу "Окей", который может быть объединён с "Лентой" или Х5". По мнению эксперта, ситуация с "Лентой" может развиваться по двум сценариям: "С большей вероятностью на базе "Ленты" будет построен крупный ритейл посредством покупки "Утконоса", "Окея" или иных игроков рынка. Сделки могут осуществляться без делистинга за счёт привлечения долга, поскольку "Лента" резко сократила инвестпрограмму и, по всей видимости, вышла на положительный свободный денежный поток. Второй сценарий - делистинг и сделки слияния с перечисленными активами по аналогии с "Дикси"". По мнению эксперта, через 5 лет рынок будут делить X5, "Магнит" и "Лента" с долями 25%, 15% и 8% соответственно. Госбанки, которые сейчас владеют долями в ритейлерах, в данном случае выступают в роли временных держателей активов. "С учётом санкций и пятилетнего падения реальных доходов в РФ очень сложно продать крупный бизнес стоимостью ~$1 млрд или более. Покупателей с деньгами почти нет, их приходится искать годами. А госбанки могут предоставить необходимое фондирование, а в будущем перепродать актив профильному инвестору", - считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер". Среди акций непродовольственного ритейла Тимур Нигматуллин советует отыгрывать анонсированную в обозримом будущем продажу "Детского мира": "Что касается продовольственного ритейла, пожалуй, целесообразно делать ставку на лидера рынка - Х5. Идея с выкупом акций "Ленты" была закрыта после того, как игроки рынка безосновательно сильно перегрели бумаги на ожиданиях более выгодного предложения "Магнита"".
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