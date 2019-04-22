Ближайшим уровнем сопротивления для рубля по доллару выступает мартовский максимум в районе 63,63 руб. - ИК "Велес Капитал"

Новую неделю рубль начал с резкого укрепления, во многом благодаря взлету нефтяных котировок. К середине дня стоимость марки Brent прибавляла около 2,5%, а в утренние часы котировки обновили максимум с начала ноября 2018 года. Мощную поддержку ценам на нефть оказало сообщение о готовности США снять временное освобождение от санкций для ряда стран-импортеров иранской нефти, указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В результате утреннего ралли на нефтяном рынке рубль единственным из валют на развивающихся рынка демонстрирует в понедельник уверенный плюс (как в паре с долларом, так и с евро), - отмечает эксперт ИК. - Впрочем, помимо сырьевых площадок, поддержку отечественной валюте оказывает и текущий налоговый период, в частности, предстоящие налоговые платежи в четверг. С одной стороны, уровень свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ держится на внушительных отметках (2,8 трлн руб. на утро операционного дня в понедельник), с другой стороны - еще только старт текущего налогового периода прошел достаточно болезненно для отельных участников рынка и сопровождался аномально высокими ставками МБК. До конца текущего налогового периода банкам предстоит перечислить в бюджет свыше 1 трлн руб., что должно оказать хорошую поддержку рублю. Однако важно добавить, что столь заметное укрепление рубля благодаря вышеперечисленным факторам поддержки стало возможным лишь в условиях вновь не реализовавшихся санкционных угроз после публикации доклада о вмешательстве РФ в американские выборы, что позволило инвесторам свободно вздохнуть до следующего раунда усиления санкционной риторики".

По мнению Юрия Кравченко, ближайшим уровнем сопротивления для рубля по доллару выступает мартовский максимум в районе 63,63 руб. В случае прохождения данной отметки, продажи валютной выручки в рамках предстоящих налоговых платежей могли бы приблизить пару доллар/рубль к отметке в 63 руб., вернув таким образом российскую валюту к уровням начала августа 2018 г., предшествовавшим появлению санкционных рисков против российских госбанков. В то же время рубль продолжает увеличивать свой отрыв с начала года от других валют на развивающихся рынках, что потенциально создает риски не менее существенной коррекции в случае возобновления санкционной риторики.