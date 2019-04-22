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22 апреля 2019 года 14:18
Ближайшим уровнем сопротивления для рубля по доллару выступает мартовский максимум в районе 63,63 руб. - ИК "Велес Капитал"
Новую неделю рубль начал с резкого укрепления, во многом благодаря взлету нефтяных котировок. К середине дня стоимость марки Brent прибавляла около 2,5%, а в утренние часы котировки обновили максимум с начала ноября 2018 года. Мощную поддержку ценам на нефть оказало сообщение о готовности США снять временное освобождение от санкций для ряда стран-импортеров иранской нефти, указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "В результате утреннего ралли на нефтяном рынке рубль единственным из валют на развивающихся рынка демонстрирует в понедельник уверенный плюс (как в паре с долларом, так и с евро), - отмечает эксперт ИК. - Впрочем, помимо сырьевых площадок, поддержку отечественной валюте оказывает и текущий налоговый период, в частности, предстоящие налоговые платежи в четверг. С одной стороны, уровень свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ держится на внушительных отметках (2,8 трлн руб. на утро операционного дня в понедельник), с другой стороны - еще только старт текущего налогового периода прошел достаточно болезненно для отельных участников рынка и сопровождался аномально высокими ставками МБК. До конца текущего налогового периода банкам предстоит перечислить в бюджет свыше 1 трлн руб., что должно оказать хорошую поддержку рублю. Однако важно добавить, что столь заметное укрепление рубля благодаря вышеперечисленным факторам поддержки стало возможным лишь в условиях вновь не реализовавшихся санкционных угроз после публикации доклада о вмешательстве РФ в американские выборы, что позволило инвесторам свободно вздохнуть до следующего раунда усиления санкционной риторики". По мнению Юрия Кравченко, ближайшим уровнем сопротивления для рубля по доллару выступает мартовский максимум в районе 63,63 руб. В случае прохождения данной отметки, продажи валютной выручки в рамках предстоящих налоговых платежей могли бы приблизить пару доллар/рубль к отметке в 63 руб., вернув таким образом российскую валюту к уровням начала августа 2018 г., предшествовавшим появлению санкционных рисков против российских госбанков. В то же время рубль продолжает увеличивать свой отрыв с начала года от других валют на развивающихся рынках, что потенциально создает риски не менее существенной коррекции в случае возобновления санкционной риторики.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть
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22 апреля 2019 года 15:46
"Нефтяные котировки остаются в "плюсе" и прибавляют порядка 2% на новостях в отношении потенциального завершения послаблений по иранским санкциям уже со 2 мая. Власти США еще должны подтвердить данный факт. Котировки Brent в течение сессии обновили годовой максимум, поднявшись до 74,31 доллара а... читать дальше
.22 апреля 2019 года 15:26
"Газпром нефть": компания, вероятно, направит 37,8% чистой прибыли или совокупно RUB 142,4 млрд ($2,2 млрд) на выплату дивидендов за 2018 год. Принимая во внимание наши оценки свободного денежного потока в 2019 г., увеличение размера дивидендов, по нашему мнению, не оставит пространства для... читать дальше
.22 апреля 2019 года 13:51
"Дискуссия о том, насколько текущее изменение монетарной политики США будет благоприятным для развивающихся рынков, на самом деле осмыслена только для решений с очень коротким горизонтом. Даже на перспективу полгода-год ситуация не выглядит благоприятной, каким бы ни был сценарий развития... читать дальше
.22 апреля 2019 года 13:11
"Цены на нефть обновили максимумы с начала ноября 2018 года, приблизившись к отметке $74/bbl (Brent). Контракты на WTI достигают уровня $65.4/bbl. Поддержку нефтяным котировкам оказывают сообщения информационных агентств со ссылкой на источник в госдепартаменте США о том, что Штаты готовятся... читать дальше
.22 апреля 2019 года 11:55
"Форвардная кривая Brent еще месяц назад имела совершенно другой наклон, чем сейчас, с возвращением к контанго с середины 2022 г. На текущий момент мы находимся в ситуации устойчивой бэквордации, что является следствием заметного улучшения ситуации с балансом на рынке нефти. Так, в 1 кв. 2019 г.... читать дальше
.22 апреля 2019 года 11:24
Нефть в понедельник с утра обновила максимумы за пять месяцев, прибавляя с начала дня более 2.5%. Произошло это на сообщении о том, что с мая США отменят санкционные исключения для стран, импортирующих иранскую нефть. По мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, это довольно неожиданный... читать дальше
.22 апреля 2019 года 10:11
Полное окончание исключений США для покупателей иранской нефти может привести к росту нефтяных цен - БКС
Издание Washington Post на этих выходных сообщило со ссылкой на источники среди госчиновников о том, что США планируют объявить в понедельник 22 апреля о полном окончании исключений для покупателей иранской нефти. Новые условия вступят в силу 2 мая. Санкции в отношении нефтяного экспорта из... читать дальше
.22 апреля 2019 года 09:36
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в понедельник сильно растут. читать дальше
.22 апреля 2019 года 09:32
"Нефть на утро понедельника прибавляет более 2% на фоне сообщения Washington Post о том, что со 2 мая в США перестанут действовать исключения для ряда стран относительно закупки иранской нефти. Так, сегодня ожидается официальное объявление властей об этом. Напомним, что в условиях выхода из... читать дальше
.19 апреля 2019 года 16:38
"Сырьевой индекс BCI на этой неделе вернулся в рамки нисходящего канала. Котировки оказались ниже уровня 82 п. Поддержку оказывала статистика из Китая, но рост доллара в итоге нивелировал весь позитив. После проверки уровня 82 п. котировки могут отправиться к нижней границе краткосрочного... читать дальше
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