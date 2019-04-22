Развивающиеся рынки останутся под давлением - Альфа-банк

"Дискуссия о том, насколько текущее изменение монетарной политики США будет благоприятным для развивающихся рынков, на самом деле осмыслена только для решений с очень коротким горизонтом. Даже на перспективу полгода-год ситуация не выглядит благоприятной, каким бы ни был сценарий развития ситуации. Это связано с тем, что если реализуется сценарий рецессии, то капиталы начнут уходить в США из-за рисков сжатия ликвидности и ухудшения перспектив роста. Если же опасения рецессии не реализуются, то к концу этого года ФРС перейдет к повышению ставок, что может спровоцировать еще один раунд оттока капитала из стран развивающихся рынков. Очевидно, что для всех лучше, чтобы передышка, которую ФРС подарила этим странам в конце 2018 года, продолжалась как можно дольше. Аргентина и Турция, две страны наиболее пострадавшие от оттока капитала в 2018 году, до сих пор поддерживают процентные ставки на уровне 60% и 24% соответственно. Их валюты с начала 2019 года по-прежнему демонстрируют снижение - на 10% в Аргентине и 8% в Турции против падения на 50% и 28% соответственно по итогам 2018 года. Иными словами, нельзя сказать, что сегмент развивающихся рынков оправился от кризиса, и текущее состояние, скорее, напоминает временное затишье, чем начало устойчивого роста", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.