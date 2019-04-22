В начале недели поддержку рублевым активам окажет ускорившийся рост цен на нефть - Уралсиб

В пятницу глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский сказал, что финансовое ведомство скоро начнет предлагать на аукционах новые облигации с погашением в 2030 г., а также планирует допвыпуск ОФЗ с погашением в 2022 г. "Вероятно, речь шла об ОФЗ 26209, так как после последнего аукциона по ним объем этих бумаг в обращении вырос до 244 млрд руб. при номинальном объеме в 254 млрд руб., - полагает аналитик Уралсиба Ольга Стерина. - На этой неделе как раз и может быть предложен допвыпуск коротких ОФЗ, которые Минфин не доразмещал с начала апреля. Вместе с трехлетними ОФЗ можно предложить и длинную дюрацию. Спрос на первичных аукционах, по-видимому, пока останется высоким. К тому же складывается впечатление, что инвесторы провели переоценку рисков расширения санкций против РФ (в сторону понижения). На это указывает, например, отсутствие реакции рынка на доклад спецпрокурора Мюллера. Однако, на наш взгляд, не стоит сбрасывать эти риски со счетов. В начале недели поддержку рублевым активам окажет ускорившийся рост цен на нефть, сегодня утром котировки преодолели отметку 74 долл./барр. ".