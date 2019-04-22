Цены на нефть обновили максимумы с начала ноября 2018 года - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть обновили максимумы с начала ноября 2018 года, приблизившись к отметке $74/bbl (Brent). Контракты на WTI достигают уровня $65.4/bbl. Поддержку нефтяным котировкам оказывают сообщения информационных агентств со ссылкой на источник в госдепартаменте США о том, что Штаты готовятся полностью отменить временные разрешения некоторым странам на импорт иранской нефти. Сегодня это официально может объявить госсекретарь США М. Помпео. Напомним, что в ноябре прошлого года Штаты разрешили восьми странам импортировать нефть из Ирана, несмотря на действующие против Ирана санкции, для того чтобы не допустить сильного дефицита предложения на мировом рынке нефти. Срок действия этих временных разрешений истекает 2 мая текущего года. Отметим, что до введения санкций против Ирана эта страна экспортировала около 2.5 mbd, в апреле этот показатель составил около 1.3 mbd. Если сегодня М. Помпео действительно объявит об отсутствии продления временных разрешений, экспорт иранской нефти может снизиться до нуля, что может привести к временному дефициту предложения сырья на глобальном рынке. Не исключаем, что в результате этого цены на нефть могут локально приблизиться к отметке $80/bbl. Долгосрочному закреплению цен на повышенном уровне может помешать готовкость Саудовской Аравии компенсировать выпадающие объемы добычи", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".