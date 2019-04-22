В отдельных российских акциях может усилиться волатильность - БКС

"Сегодня поддержку российскому фондовому рынку (и прежде всего акциям "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа") оказывает дорожающая нефть. Цены на сорт Brent приближаются к отметке 74 доллара за баррель на фоне сообщений о том, что США планируют объявить о полном запрете на импорт иранской нефти и пригрозить санкциями странам, которые не прекратят ее покупку. Также неожиданно сильные данные по ВВП Китая подтвердили недавно сформированные позитивные тренды в экономике Поднебесной, которая чувствует себя более уверенно на фоне фискальных стимулов. Это снижает риски глобальной рецессии. Крепкий рубль также приводит к покупкам акций Сбербанка. На этой неделе волатильность в отдельных акциях может усилиться по мере обнародования финансовых результатов ведущих компаний за первый квартал. В частности, отчитаются "Северсталь", НЛМК, "Новатэк", X5 Retail Group и другие компании. Итоги заседания Центробанка РФ в пятницу существенного влияния на диспозицию на российском фондовом рынке, с нашей точки зрения, не окажут", - отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.