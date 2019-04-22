Рубль может протестировать отметки 63 и 71 в паре с USD и EUR на текущей неделе - "Нордеа Банк"

"Рубль уверенно начинает неделю благодаря росту цен на нефть на 3% в ответ на новости о возможном запрете со стороны США на покупку иранской нефти (подробнее см. раздел «Сырьевые рынки»). С учетом нейтрального внешнего фона рубль имеет хорошие шансы продолжить укрепление в рамках текущей недели. Дополнительным фактором поддержки выступит приближение пика налоговых платежей 25 апреля. Спрос на ОФЗ, вероятно, останется повышенным в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке, на котором регулятор может несколько смягчить свою риторику. Отсутствие заметной эскалации санкционной темы по факту публикации доклада Мюллера также позволит сохраниться устойчивому спросу на российские активы. Совокупность обозначенных факторов может позволить рублю протестировать отметки 63 и 71 в паре с USD и EUR на текущей неделе", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики "Нордеа Банка".