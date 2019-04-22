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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль может протестировать отметки 63 и 71 в паре с USD и EUR на текущей неделе - "Нордеа Банк"
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22 апреля 2019 года 12:36
Рубль может протестировать отметки 63 и 71 в паре с USD и EUR на текущей неделе - "Нордеа Банк"
"Рубль уверенно начинает неделю благодаря росту цен на нефть на 3% в ответ на новости о возможном запрете со стороны США на покупку иранской нефти (подробнее см. раздел «Сырьевые рынки»). С учетом нейтрального внешнего фона рубль имеет хорошие шансы продолжить укрепление в рамках текущей недели. Дополнительным фактором поддержки выступит приближение пика налоговых платежей 25 апреля. Спрос на ОФЗ, вероятно, останется повышенным в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке, на котором регулятор может несколько смягчить свою риторику. Отсутствие заметной эскалации санкционной темы по факту публикации доклада Мюллера также позволит сохраниться устойчивому спросу на российские активы. Совокупность обозначенных факторов может позволить рублю протестировать отметки 63 и 71 в паре с USD и EUR на текущей неделе", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики "Нордеа Банка".
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22 апреля 2019 года 15:46
"Нефтяные котировки остаются в "плюсе" и прибавляют порядка 2% на новостях в отношении потенциального завершения послаблений по иранским санкциям уже со 2 мая. Власти США еще должны подтвердить данный факт. Котировки Brent в течение сессии обновили годовой максимум, поднявшись до 74,31 доллара а... читать дальше
.22 апреля 2019 года 15:26
"Газпром нефть": компания, вероятно, направит 37,8% чистой прибыли или совокупно RUB 142,4 млрд ($2,2 млрд) на выплату дивидендов за 2018 год. Принимая во внимание наши оценки свободного денежного потока в 2019 г., увеличение размера дивидендов, по нашему мнению, не оставит пространства для... читать дальше
.22 апреля 2019 года 13:51
"Дискуссия о том, насколько текущее изменение монетарной политики США будет благоприятным для развивающихся рынков, на самом деле осмыслена только для решений с очень коротким горизонтом. Даже на перспективу полгода-год ситуация не выглядит благоприятной, каким бы ни был сценарий развития... читать дальше
.22 апреля 2019 года 13:11
"Цены на нефть обновили максимумы с начала ноября 2018 года, приблизившись к отметке $74/bbl (Brent). Контракты на WTI достигают уровня $65.4/bbl. Поддержку нефтяным котировкам оказывают сообщения информационных агентств со ссылкой на источник в госдепартаменте США о том, что Штаты готовятся... читать дальше
.22 апреля 2019 года 11:55
"Форвардная кривая Brent еще месяц назад имела совершенно другой наклон, чем сейчас, с возвращением к контанго с середины 2022 г. На текущий момент мы находимся в ситуации устойчивой бэквордации, что является следствием заметного улучшения ситуации с балансом на рынке нефти. Так, в 1 кв. 2019 г.... читать дальше
.22 апреля 2019 года 11:24
Нефть в понедельник с утра обновила максимумы за пять месяцев, прибавляя с начала дня более 2.5%. Произошло это на сообщении о том, что с мая США отменят санкционные исключения для стран, импортирующих иранскую нефть. По мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, это довольно неожиданный... читать дальше
.22 апреля 2019 года 10:11
Полное окончание исключений США для покупателей иранской нефти может привести к росту нефтяных цен - БКС
Издание Washington Post на этих выходных сообщило со ссылкой на источники среди госчиновников о том, что США планируют объявить в понедельник 22 апреля о полном окончании исключений для покупателей иранской нефти. Новые условия вступят в силу 2 мая. Санкции в отношении нефтяного экспорта из... читать дальше
.22 апреля 2019 года 09:36
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в понедельник сильно растут. читать дальше
.22 апреля 2019 года 09:32
"Нефть на утро понедельника прибавляет более 2% на фоне сообщения Washington Post о том, что со 2 мая в США перестанут действовать исключения для ряда стран относительно закупки иранской нефти. Так, сегодня ожидается официальное объявление властей об этом. Напомним, что в условиях выхода из... читать дальше
.19 апреля 2019 года 16:38
"Сырьевой индекс BCI на этой неделе вернулся в рамки нисходящего канала. Котировки оказались ниже уровня 82 п. Поддержку оказывала статистика из Китая, но рост доллара в итоге нивелировал весь позитив. После проверки уровня 82 п. котировки могут отправиться к нижней границе краткосрочного... читать дальше
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