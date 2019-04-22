Позитив на нефтяном рынке может способствовать смещению торгов на этой неделе в диапазон 63-64,50 руб/долл. - Промсвязьбанк

Начало текущей недели на глобальных рынках отмечено резким ростом нефтяных котировок (заявления американской стороны о полном запрете покупок иранской нефти с первых чисел мая способствует росту нефтяных котировок по смеси Brent до 73-74 долл/барр.), что, по мнению эксперта Промсвязьбанка Михаила Поддубского, может оказывать поддержку и российской валюте.

"При текущих ценах на нефть фундаментальный потенциал для роста рубля имеется, но, безусловно, гораздо легче в полной мере его реализовать при умеренному оптимизме инвесторов в отношении всей группы валют emerging markets, чего мы пока не видим (MSCI Emerging market currency index и вовсе уже три месяца держится в диапазоне 1635-1660 пунктов), - указывает аналитик банка. - Исходя из этого, пока считаем, что влияние нефтяного фактора на валютный курс будет носить умеренный характер. Из внутренних факторов отметим приближение налогового периода в РФ. 25 апреля российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, 29 апреля – налог на прибыль (суммарный объем выплат в этот период мы оцениваем примерно в 1,4 трлн руб.). Отметим также, что в конце текущей недели состоится очередное заседание Банка России, риторика которого может дать намеки на ожидаемую траекторию ставок в ближайшие месяцы. Тем не менее, в текущих условиях считаем, что для рубля более принципиальное значение имеют внешние условияЙ.

На взгляд эксперта Промсвязьбанка, позитив на нефтяном рынке может способствовать обновлению годовых минимумов в паре доллар/рубль и смещению торгов на этой неделе в диапазон 63-64,50 руб/долл. Сдерживающий эффект на рубль оказывает отсутствие общего позитива в отношении всей группы валют EM и сохраняющиеся санкционные риски.