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Главная / Аналитикам / Аналитика / Техническая картина на рынке акций остается позитивной и говорит в пользу возможного продолжения роста - Промсвязьбанк
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19 апреля 2019 года 18:50
Техническая картина на рынке акций остается позитивной и говорит в пользу возможного продолжения роста - Промсвязьбанк
"В пятницу торги на российском фондовом рынке прошли в очень спокойной атмосфере. Празднование Страстной пятницы в Европе и США привело к тому, что западные фондовые площадки, которые обычно выступают одним из основных ориентиров для наших игроков, были закрыты. Также не проводились торги на рынке энергоносителей. В результате, без внешних драйверов индекс МосБиржи провел день в консолидации у уровней закрытия четверга, и к 18:00 мск сохранил позиции в районе 2562 пунктов. Лидерами торгов выступили Энел России и ЛСР, прибавившие более 1,5%. Хуже рынка торговались Роснефть и Русснефть, потерявшие порядка 0,8%. При этом, техническая картина на рынке остается позитивной и говорит в пользу возможного продолжения роста. Так, все тренды на графике индекса МосБиржи направлены вверх, а ближайшей поддержкой выступает уровень 2550 пунктов, который является предыдущим историческим максимумом, установленным в феврале. При этом в начале прошедшей недели "медведи" пытались продавить этот уровень, однако сил на закрепление под ним не хватило", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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19 апреля 2019 года 16:38
"Сырьевой индекс BCI на этой неделе вернулся в рамки нисходящего канала. Котировки оказались ниже уровня 82 п. Поддержку оказывала статистика из Китая, но рост доллара в итоге нивелировал весь позитив. После проверки уровня 82 п. котировки могут отправиться к нижней границе краткосрочного... читать дальше
.19 апреля 2019 года 14:01
Подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" на 2019 год с перспективой роста более 20% от текущих котировок - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "ЛУКОЙЛ" - одной из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. Дорогая нефть, высокая эффективность и программа обратного выкупа акций привели к росту стоимости акций "ЛУКОЙЛа" в полтора раза, и эти факторы... читать дальше
.19 апреля 2019 года 12:36
Поддержка на 1,1200 в ближайшие дни может оказаться ключевой для последующей динамики курса EUR/USD - FxPro
"Многие финансовые рынки в пятницу закрыты по случаю католической Пасхи, однако торги на валютном рынке проводятся. Так, EUR/USD получила в четверг мощный удар после разочаровывающих данных по деловой активности в Еврозоне, опустившись до 1,1230. В пятницу утром пара начала вяло восстанавливаться,... читать дальше
.19 апреля 2019 года 11:35
EUR/USD пробил восходящий канал вниз и может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе - ГК "ФИНАМ"
"В пятницу, 19 апреля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах демонстрирует смешанную динамику после стремительной просадки днем ранее. Вчера, в четверг, валютная пара EUR/USD в течение дня опустилась с 1,13 до 1,1225. На фоне пониженной активности игроков в... читать дальше
.19 апреля 2019 года 10:52
На следующей неделе ждем продолжения роста нефтяных цен, рассчитывая на проторговку в пределах 72-73 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть не торгуется сегодня в виду выходного на бирже (Страстная пятница). Из вчерашних новостей отметим статистику по экспорту Саудовской Аравии, которая показала сокращение до 6,9 млн барр./день за февраль (-277 тыс.барр./день за месяц). Число буровых в Штатах снизилось за неделю на 8 шт- до... читать дальше
.19 апреля 2019 года 09:52
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые изменения в ходе сессии в пятницу. читать дальше
.18 апреля 2019 года 15:33
"Цены на нефть в четверг в первой половине дня торгуются нейтрально, и пока нет чётких сигналов на коррекцию. Котировки нефти марки Brent торгуются вблизи годовых максимумов, в районе 71,5$ за баррель", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.18 апреля 2019 года 14:22
"Рынок железной руды продолжает внимательно следить за динамикой предложения, - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Закрытия шахт после аварии на дамбе в Бразилии в прошлом январе, а также вызванные погодными условиями перебои в поставках... читать дальше
.18 апреля 2019 года 13:58
Аналитики фондового рынка ожидают сокращение прибыли на акцию на 2% по итогам I квартала 2019 года и на 4% - по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что будет первым сокращением показателя за три года, отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. Тем... читать дальше
.18 апреля 2019 года 12:49
"С начала года стоимость золота падала под давлением впечатляющего оптимизма на глобальных рынках, и сейчас мы наблюдаем продолжение этой тенденции. Обратите внимание, что рост доходности американских облигаций и многомесячные максимумы фондовых индексов, вероятно, послужили причиной дальнейшего... читать дальше
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