Техническая картина на рынке акций остается позитивной и говорит в пользу возможного продолжения роста - Промсвязьбанк

"В пятницу торги на российском фондовом рынке прошли в очень спокойной атмосфере. Празднование Страстной пятницы в Европе и США привело к тому, что западные фондовые площадки, которые обычно выступают одним из основных ориентиров для наших игроков, были закрыты. Также не проводились торги на рынке энергоносителей. В результате, без внешних драйверов индекс МосБиржи провел день в консолидации у уровней закрытия четверга, и к 18:00 мск сохранил позиции в районе 2562 пунктов. Лидерами торгов выступили Энел России и ЛСР, прибавившие более 1,5%. Хуже рынка торговались Роснефть и Русснефть, потерявшие порядка 0,8%. При этом, техническая картина на рынке остается позитивной и говорит в пользу возможного продолжения роста. Так, все тренды на графике индекса МосБиржи направлены вверх, а ближайшей поддержкой выступает уровень 2550 пунктов, который является предыдущим историческим максимумом, установленным в феврале. При этом в начале прошедшей недели "медведи" пытались продавить этот уровень, однако сил на закрепление под ним не хватило", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.