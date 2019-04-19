Газпром нефть останется привлекательной компанией с точки зрения дивидендной доходности - ИК "Велес Капитал"

"Совет директоров Газпром нефти рекомендовал финальные дивиденды за 2018 г. (по сути - за IV квартал 2018 г.) в размере 7,95 руб. на акцию в дополнение к 22,05 руб., выплаченным по итогам 9 месяцев. Таким образом, суммарные дивиденды за 2018 г. составят 30 руб. на акцию, что в 2 раза выше показателя за 2017 г. Квартальные дивиденды оказались выше наших прогнозов и ожиданий рынка, так как Газпром нефть решила направить на выплаты 37,8% чистой прибыли по МСФО, что выше целевого уровня в 35%. При текущих котировках годовая дивидендная доходность акций Газпром нефти составляет 8,5%, что выше среднего по сектору примерно на 1,5 п.п., согласно нашим прогнозам. Исходя из прогноза средней цены на нефть в 2019 г. в размере $70 за баррель и намерении Газпром нефти сохранить уровень выплат в 35% от чистой прибыли по МСФО, мы ожидаем, что дивиденды компании за 2019 г. будут несколько выше уровня 2018 г., и поэтому считаем, что Газпром нефть останется привлекательной компанией с точки зрения дивидендной доходности", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.