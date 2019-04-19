Мы ожидаем, что отчетность Северстали не окажет влияния на котировки акций компании - ИК "Велес Капитал"

22 апреля Северсталь представит финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2019 г. "Мы ожидаем, что выручка компании снизится на 2% к/к до 2 050 млн долл., EBITDA сократится на 18% к/к до 652 млн долл., чистая прибыль составит 430 млн долл, что на 26% ниже показателя за предыдущий квартал, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. - Согласно нашим расчетам, основное снижение придется на ресурсный дивизион группы из-за падения реализации железорудной продукции третьим лицам на 22% к/к. Негативное влияние также оказало падение цен на сталь примерно на 5% к/к, однако результаты стального дивизиона были нивелированы ростом объема реализации на 3% к/к. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью, средний курс рубля практически не изменились от IV квартала 2018 г., поэтому не повлияли на динамику показателей. Мы ожидаем, что отчетность Северстали не окажет влияния на котировки акций компании, так как основное влияние на ее показатели оказали цены и операционные показатели, которые уже известны рынку".