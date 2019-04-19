Победа демократа на президентских выборах США будет свидетельствовать о значительном ухудшении в экономике - ING Bank

Риск рецессии может сыграть на руку Демократической партии при проведении предвыборной кампании в США в рамках выборов президента, которые состоятся в 2020 году, говорится в исследовании, подготовленном аналитиками ING Bank совместно с экспертами Oxford Analytica.

Эксперты проанализировали четыре варианта исхода очередных выборов американского президента, рассмотрев возможные последствия для экономики США.

НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС

Один из прогнозов предполагает, что значительное ухудшение экономической ситуации в США и риск рецессии, которая в рамках данного сценария наиболее вероятна, откроет для демократа-популиста дорогу на пост президента. Как считают аналитики, учитывая экономический фон и стремление демократов к переменам, это наиболее неопределенный сценарий.

Ухудшение макроэкономических показателей США, которое приведет демократа-популиста к власти, вероятно, будет сопровождаться падением объемов производства и ростом уровня безработицы. Ситуация может ухудшиться, отмечают аналитики, если президент и Конгресс США (при условии, что в нем большинство сохранят республиканцы) не смогут найти общий язык. Федеральная резервная система (ФРС) в таком случае будет вынуждена снизить ставку и провести политику количественного смягчения. Доллар в связи с этим упадет.

Как считают эксперты, учитывая напряженную экономическую ситуацию, демократ-популист может обратиться к ФРС, чтобы поспособствовать еще большему количественному смягчению, что приведет к ускорению инфляции с текущих 2%. В "нормальные" времена финансовые рынки обычно наказывают за такие действия, но в слабой экономической ситуации это может поднять настроение инвесторов.

При демократе-популисте, как отмечается в обзоре, ставки налога на прибыль, скорее всего, вырастут, но незначительно, поскольку Сенат США, контролируемый республиканцами, может препятствовать этому. Возможно также, что будет повышен подоходный налог как для состоятельных людей, так и для людей с доходом выше среднего, введен углеродный налог (налог, связанный с выбросами углекислого газа - прим. ИФ), а также налог на богатство. Как следствие, увеличатся бюджетные ассигнования как на поддержку экологических проектов (финансирование "Зеленого нового курса"), так и на перераспределительные программы (программы по поддержке наименее обеспеченных слоев населения - прим. ИФ). Между тем повышение и введение новых налогов негативно скажется на фондовом рынке.

Демократ-популист может попытаться ограничить деятельность технологических монополий и увеличить реальную налоговую нагрузку на эти компании. Конкуренция с китайскими технологическими фирмами может негативно сказаться на торговле, инвестициях и финансовых рынках. Однако демократ-популист способен поддержать американские технологии путем увеличения госинвестиций, что повысит доверие инвесторов в этом секторе.

КАНДИДАТ-УНИВЕРСАЛ

Другой сценарий предполагает, что к власти в США придёт демократ-центрист (также в условиях ухудшения ситуации в экономике США - прим. ИФ).

Как считают аналитики, в случае избрания президентом демократа-центриста и наступления рецессии, скорее всего, ФРС и правительство США будут работать вместе. Демократ-центрист с меньшей долей вероятности будет публично вмешиваться в деятельность ФРС или комментировать ее решения.

При демократе-центристе, как пишут эксперты, увеличатся федеральные расходы как на инфраструктуру, так и на здравоохранение, а также активизируются усилия по созданию системы единого плательщика. Скорее всего, демократ-центрист представит в начале 2021 года крупный пакет инфраструктурных проектов, аналогичный по масштабу предложенному плану Клинтон на $275 млрд в 2016 году.

Изменение климата станет ключевой политической повесткой дня, а поддержка развития возобновляемых источников энергии со стороны правительства США значительно возрастет.

Технологические компании, как пишут эксперты, столкнутся с усилением нормативного надзора. Интернет, конфиденциальность данных, искусственный интеллект и технологические монополии привлекут значительное внимание со стороны исполнительной власти. Законы о конфиденциальности данных будут расширены, и к компаниям, которые не обеспечат надлежащую защиту данных, могут быть применены санкции. Усиленный надзор, вероятно, будет вестись за такими компаниями, как Facebook и Amazon. Первоначальная реакция на финансовых рынках может быть негативной, но если будут также приняты меры по защите американских технологических компаний от китайской конкуренции, то негативный эффект отчасти нивелируется.

Торговый протекционизм по отношению к Китаю и ЕС будет сдержанным, США станут более открытыми для международных организаций.

Как отмечают эксперты, центрист-демократ, вероятно, применит очередные санкции против России под предлогом ее вмешательства в президентские выборы 2016 года.

UNITED STATES OF TRUMP

Следующий сценарий предполагает, что будет переизбран действующий президент США Дональд Трамп. Этот сценарий является наиболее определенным.

Как отмечают аналитики, вполне возможно, что Д.Трамп будет требовать от ФРС снизить ставку. В том случае, если действия ФРС по ставке будут восприниматься как реакция на давление со стороны Белого дома, рынки могут начать беспокоиться.

Инфраструктура останется ключевой областью политики Д.Трампа. Политика в области здравоохранения останется в основном неизменной, а регулирование деятельности технологических компаний будет зависеть от действий Конгресса США. Тем не менее, некоторые прошлые высказывания Д.Трампа позволяют предположить, что он может инициировать антимонопольные дела в отношении технологических компаний, занимающих монопольные позиции.

Дальнейшее снижение налогов не гарантировано, а если и будет, то в основном коснется среднего класса. Это может дать дополнительный краткосрочный импульс внутреннему спросу. Тем не менее, опасения по поводу дефицита бюджета, вероятно, возрастут, что может привести к повышению доходности казначейских облигаций США.

Маловероятно, что антипатия Д.Трампа в отношении соглашений о свободной торговле изменится, особенно если учесть то, что торговые конфликты с Китаем и ЕС могут сыграть на руку его предвыборной кампании. Как указывают аналитики, скорее всего, второй срок Д.Трампа выльется в повышение импортных пошлин на промышленные товары (по большей мере на сталь и алюминий) и финансовые услуги.

Со стороны федерального правительства, как отмечается в обзоре, может быть осуществлена финансовая поддержка проекта "Чистый уголь". Тем не менее, экономико-политические силы, выступающие за возобновляемые источники энергии, будут иметь большее влияние на решения энергетического сектора, чем политика Белого дома. Таким образом, уголь, скорее всего, будет все больше рассматриваться как экспортный товар, тогда как когда в штатах будут продолжать поощрять использование энергии ветра и солнца.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ

Наконец, в соответствии с четвертым сценарием, победить может другой представитель Республиканской партии. В случае прихода к власти республиканца, по мнению экспертов, граждан США будет ждать новый виток налоговых реформ, которые коснутся домохозяйств со средним уровнем дохода, и реформ в области защиты конфиденциальной информации. Возможны расходы на инфраструктуру, хотя и не существенные.

Менее требовательное отношение к Федеральной резервной системе будет хорошо воспринято финансовыми рынками. Таким образом, политика республиканца в целом, вероятно, приведет к снижению волатильности на финансовых рынках.

Как отмечают эксперты, правительство США возобновит взаимодействие с международными организациями и займет менее антагонистическую позицию в отношении международной торговли, также может быть достигнуто соглашение о менее строгой иммиграционной политике.

Бюджетный консерватизм, как говорится в обзоре, скорее всего, вернется на передний план в национальной политике и политике Конгресса США, что сделает маловероятным расширение бюджетов страны. Опасения по поводу дефицита бюджета, вероятно, возрастут, что может привести к повышению доходности казначейских облигаций США.