Нефть на этой неделе не показала большой волатильности - БКС

"Сырьевой индекс BCI на этой неделе вернулся в рамки нисходящего канала. Котировки оказались ниже уровня 82 п. Поддержку оказывала статистика из Китая, но рост доллара в итоге нивелировал весь позитив. После проверки уровня 82 п. котировки могут отправиться к нижней границе краткосрочного восходящего канала в район 81,2 п. Нефть на этой неделе не показала большой волатильности. Brent консолидировалась чуть выше $71 за баррель. Запасы нефти в США за неделю сократились на 1,4 млн баррелей. Добыча снизилась на 100 тыс. до 12,1 млн. б/с. Также поддержку сырью оказали данные по буровой активности. Количество буровых в США сократилось на 8 ед. При этом рынок пока игнорирует разговоры о смягчении ограничений по добыче ОПЕК+ и вообще слухи выхода участников из сделки", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов.