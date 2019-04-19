Драйверов для снижения курса рубля недостаточно - БКС

"Рынки завершают неделю на нейтральной "ноте", движения в рубле остаются под влиянием налогового периода и повышенной ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Рыночные аппетиты к риску на неделе не претерпели значительных изменений. Период корпоративной отчётности в США пока проходит без негативных эксцессов. Замедление европейской экономики, отражением которого служит очередное понижение прогнозов по росту ВВП Германии, и соответствующее ослабление европейской валюты уже воспринимается участниками рынка как "данность". В таких рыночных реалиях рублёвому активу удается удерживать позиции вблизи уровня 64. В последние недели инвесторы успешно избегают санкционной темы по РФ, однако мы в очередной раз отмечаем, что геополитические риски в отношении спроса на российские активы остаются повышенными. Американская "демонстрация силы" на этой неделе в виде санкций на венесуэльский ЦБ, которые призваны ограничить регулятору доступ к доллару, на наше взгляд, является очередным предупреждающим актом и в отношении РФ. По последним данным Reuters, российская Роснефть выполняет для Венесуэлы фактически функции SPV в процессе осуществления расчетов с покупателями за венесуэльское нефтяное сырье. На наш взгляд, данные новости в ближайшее время могут найти отклик в очередных агрессивных заявлениях американского истеблишмента в отношении российской помощи политическому режиму Мадуро. Если Запад в перспективе следующей недели ограничится лишь жесткой тональностью, а санкционные триггеры, например, в виде начала рассмотрения санкционных законопроектов Сенатом, не сработают, рубль, вероятно, ожидает условно спокойная неделя. Так, заседание ЦБ РФ в следующую пятницу, по нашим прогнозам, пройдет нейтрально - регулятор вряд ли сейчас пойдет на какие-либо шаги по изменению ключевой ставки. Однако если в риторике Банка России появится больше конкретики в отношении вектора изменения ключевой ставки в сторону ее понижения, то для российских рынков это может сформировать косвенный позитивный импульс. Также заметим, что для активизации кого-либо существенного негативного влияния на российские рынки со стороны фактора украинских выборов, вероятно, уже не осталось времени. Такое положение вещей позволяет нам полагать, что следующая неделя в данной плоскости для рубля также пройдет нейтрально. Ожидаем, что общая рыночная толерантность к риску, налоговый период и нефть в перспективе недели останутся основными драйверами в рубле, курс которого будет формироваться в диапазоне 63,8-64,8", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.