К середине дня объём сделок на основной секции "Московской Биржи" едва составил 4,5 млрд рублей - "Открытие Брокер"

"Торги в пятницу на российском рынке акций сложно назвать активными. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской Биржи" едва составил 4,5 млрд рублей. Наиболее заметные движения были в бумагах, по которым прошли новости о дивидендах. Рубль незначительно слабел, но также торговался без сильных внешних ориентиров. Собственно говоря, на глобальном "спящем" рынке Forex доллар немного отступал, но каким-то осмысленным это движение назвать сложно. Схожий характер торгов сохранится до конца дня", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.