На фондовом рынке закрытие дня и недели пройдёт в спокойном слабопозитивном ключе - ГК "ФИНАМ"

"В пятницу российский фондовый рынок торгуется на минимальных объёмах без существенных изменений. Каких-либо важных новостей за последние сутки не поступало, поэтому закрытие дня и недели пройдёт в спокойном слабопозитивном ключе. Обнародованный накануне доклад спецпрокурора США не содержал явных доказательств вмешательства РФ в выборы в США, поэтому про новые санкционные риски для российских активов пока можно забыть. Пятничные торги рублёвый индекс "Московской Биржи" будет закрывать в районе 2560 пунктов, а валютный РТC - вблизи 1260 пунктов. Ввиду праздника, сегодня нет никаких изменений на валютном и сырьевом рынках, поэтому и российский рубль в паре с долларом торгуется у отметки 64. Техническая картина по индексу "Московской Биржи" пока выглядит нейтрально, но начинают формироваться первые признаки коррекции. При закрытии дня ниже 2540 пунктов будет открыт потенциал для дальнейшего снижения вплоть до сильного уровня поддержки на отметке 2450 пунктов. Пока инвесторам можно удерживать ранее купленные акции, но увеличивать долю риска на текущих отметках не стоит", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.