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Главная / Аналитикам / Аналитика / На фондовом рынке закрытие дня и недели пройдёт в спокойном слабопозитивном ключе - ГК "ФИНАМ"
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19 апреля 2019 года 15:33
На фондовом рынке закрытие дня и недели пройдёт в спокойном слабопозитивном ключе - ГК "ФИНАМ"
"В пятницу российский фондовый рынок торгуется на минимальных объёмах без существенных изменений. Каких-либо важных новостей за последние сутки не поступало, поэтому закрытие дня и недели пройдёт в спокойном слабопозитивном ключе. Обнародованный накануне доклад спецпрокурора США не содержал явных доказательств вмешательства РФ в выборы в США, поэтому про новые санкционные риски для российских активов пока можно забыть. Пятничные торги рублёвый индекс "Московской Биржи" будет закрывать в районе 2560 пунктов, а валютный РТC - вблизи 1260 пунктов. Ввиду праздника, сегодня нет никаких изменений на валютном и сырьевом рынках, поэтому и российский рубль в паре с долларом торгуется у отметки 64. Техническая картина по индексу "Московской Биржи" пока выглядит нейтрально, но начинают формироваться первые признаки коррекции. При закрытии дня ниже 2540 пунктов будет открыт потенциал для дальнейшего снижения вплоть до сильного уровня поддержки на отметке 2450 пунктов. Пока инвесторам можно удерживать ранее купленные акции, но увеличивать долю риска на текущих отметках не стоит", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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19 апреля 2019 года 16:38
"Сырьевой индекс BCI на этой неделе вернулся в рамки нисходящего канала. Котировки оказались ниже уровня 82 п. Поддержку оказывала статистика из Китая, но рост доллара в итоге нивелировал весь позитив. После проверки уровня 82 п. котировки могут отправиться к нижней границе краткосрочного... читать дальше
.19 апреля 2019 года 14:01
Подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" на 2019 год с перспективой роста более 20% от текущих котировок - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "ЛУКОЙЛ" - одной из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. Дорогая нефть, высокая эффективность и программа обратного выкупа акций привели к росту стоимости акций "ЛУКОЙЛа" в полтора раза, и эти факторы... читать дальше
.19 апреля 2019 года 12:36
Поддержка на 1,1200 в ближайшие дни может оказаться ключевой для последующей динамики курса EUR/USD - FxPro
"Многие финансовые рынки в пятницу закрыты по случаю католической Пасхи, однако торги на валютном рынке проводятся. Так, EUR/USD получила в четверг мощный удар после разочаровывающих данных по деловой активности в Еврозоне, опустившись до 1,1230. В пятницу утром пара начала вяло восстанавливаться,... читать дальше
.19 апреля 2019 года 11:35
EUR/USD пробил восходящий канал вниз и может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе - ГК "ФИНАМ"
"В пятницу, 19 апреля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах демонстрирует смешанную динамику после стремительной просадки днем ранее. Вчера, в четверг, валютная пара EUR/USD в течение дня опустилась с 1,13 до 1,1225. На фоне пониженной активности игроков в... читать дальше
.19 апреля 2019 года 10:52
На следующей неделе ждем продолжения роста нефтяных цен, рассчитывая на проторговку в пределах 72-73 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть не торгуется сегодня в виду выходного на бирже (Страстная пятница). Из вчерашних новостей отметим статистику по экспорту Саудовской Аравии, которая показала сокращение до 6,9 млн барр./день за февраль (-277 тыс.барр./день за месяц). Число буровых в Штатах снизилось за неделю на 8 шт- до... читать дальше
.19 апреля 2019 года 09:52
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые изменения в ходе сессии в пятницу. читать дальше
.18 апреля 2019 года 15:33
"Цены на нефть в четверг в первой половине дня торгуются нейтрально, и пока нет чётких сигналов на коррекцию. Котировки нефти марки Brent торгуются вблизи годовых максимумов, в районе 71,5$ за баррель", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.18 апреля 2019 года 14:22
"Рынок железной руды продолжает внимательно следить за динамикой предложения, - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Закрытия шахт после аварии на дамбе в Бразилии в прошлом январе, а также вызванные погодными условиями перебои в поставках... читать дальше
.18 апреля 2019 года 13:58
Аналитики фондового рынка ожидают сокращение прибыли на акцию на 2% по итогам I квартала 2019 года и на 4% - по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что будет первым сокращением показателя за три года, отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. Тем... читать дальше
.18 апреля 2019 года 12:49
"С начала года стоимость золота падала под давлением впечатляющего оптимизма на глобальных рынках, и сейчас мы наблюдаем продолжение этой тенденции. Обратите внимание, что рост доходности американских облигаций и многомесячные максимумы фондовых индексов, вероятно, послужили причиной дальнейшего... читать дальше
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