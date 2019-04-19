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19 апреля 2019 года 15:05
Вероятно, фактор пятницы провоцирует многих участников российского рынка покупать иностранную валюту - БКС
"Рубль в пятницу на открытии попытался уйти вниз, но затем отыграл часть нисходящего импульса, торгуясь сейчас с небольшими потерями к валютной корзине. Вероятно, фактор пятницы провоцирует многих участников российского рынка покупать иностранную валюту, хотя на следующей неделе рубль может получить поддержку со стороны фактора налогового периода. Российский долговой рынок пытается возобновить восходящую тенденцию. Индекс гособлигаций RGBI сумел оттолкнуться от установленного вчера недельного минимума, продемонстрировав в самом начале сессии неплохой рост, но к текущему моменту растерял большую часть дневных достижений. Пара USD/RUB продолжает консолидироваться недалеко от верхней границы горизонтальной области поддержки 63,6-63,8. Сигналом, с большой долей вероятности свидетельствующим о завершении волны снижения, стартовавшей в начале апреля, будет закрытие "часовой свечки" над верхней границей краткосрочного восходящего канала, имеющего меньший угол наклона. Пока этого не произошло, более вероятна попытка пробоя восьмимесячного минимума 63,63 руб." - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. .
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19 апреля 2019 года 16:38
"Сырьевой индекс BCI на этой неделе вернулся в рамки нисходящего канала. Котировки оказались ниже уровня 82 п. Поддержку оказывала статистика из Китая, но рост доллара в итоге нивелировал весь позитив. После проверки уровня 82 п. котировки могут отправиться к нижней границе краткосрочного... читать дальше
.19 апреля 2019 года 14:01
Подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" на 2019 год с перспективой роста более 20% от текущих котировок - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "ЛУКОЙЛ" - одной из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. Дорогая нефть, высокая эффективность и программа обратного выкупа акций привели к росту стоимости акций "ЛУКОЙЛа" в полтора раза, и эти факторы... читать дальше
.19 апреля 2019 года 12:36
Поддержка на 1,1200 в ближайшие дни может оказаться ключевой для последующей динамики курса EUR/USD - FxPro
"Многие финансовые рынки в пятницу закрыты по случаю католической Пасхи, однако торги на валютном рынке проводятся. Так, EUR/USD получила в четверг мощный удар после разочаровывающих данных по деловой активности в Еврозоне, опустившись до 1,1230. В пятницу утром пара начала вяло восстанавливаться,... читать дальше
.19 апреля 2019 года 11:35
EUR/USD пробил восходящий канал вниз и может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе - ГК "ФИНАМ"
"В пятницу, 19 апреля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах демонстрирует смешанную динамику после стремительной просадки днем ранее. Вчера, в четверг, валютная пара EUR/USD в течение дня опустилась с 1,13 до 1,1225. На фоне пониженной активности игроков в... читать дальше
.19 апреля 2019 года 10:52
На следующей неделе ждем продолжения роста нефтяных цен, рассчитывая на проторговку в пределах 72-73 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть не торгуется сегодня в виду выходного на бирже (Страстная пятница). Из вчерашних новостей отметим статистику по экспорту Саудовской Аравии, которая показала сокращение до 6,9 млн барр./день за февраль (-277 тыс.барр./день за месяц). Число буровых в Штатах снизилось за неделю на 8 шт- до... читать дальше
.19 апреля 2019 года 09:52
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые изменения в ходе сессии в пятницу. читать дальше
.18 апреля 2019 года 15:33
"Цены на нефть в четверг в первой половине дня торгуются нейтрально, и пока нет чётких сигналов на коррекцию. Котировки нефти марки Brent торгуются вблизи годовых максимумов, в районе 71,5$ за баррель", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.18 апреля 2019 года 14:22
"Рынок железной руды продолжает внимательно следить за динамикой предложения, - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Закрытия шахт после аварии на дамбе в Бразилии в прошлом январе, а также вызванные погодными условиями перебои в поставках... читать дальше
.18 апреля 2019 года 13:58
Аналитики фондового рынка ожидают сокращение прибыли на акцию на 2% по итогам I квартала 2019 года и на 4% - по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что будет первым сокращением показателя за три года, отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. Тем... читать дальше
.18 апреля 2019 года 12:49
"С начала года стоимость золота падала под давлением впечатляющего оптимизма на глобальных рынках, и сейчас мы наблюдаем продолжение этой тенденции. Обратите внимание, что рост доходности американских облигаций и многомесячные максимумы фондовых индексов, вероятно, послужили причиной дальнейшего... читать дальше
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