Вероятно, фактор пятницы провоцирует многих участников российского рынка покупать иностранную валюту - БКС

"Рубль в пятницу на открытии попытался уйти вниз, но затем отыграл часть нисходящего импульса, торгуясь сейчас с небольшими потерями к валютной корзине. Вероятно, фактор пятницы провоцирует многих участников российского рынка покупать иностранную валюту, хотя на следующей неделе рубль может получить поддержку со стороны фактора налогового периода. Российский долговой рынок пытается возобновить восходящую тенденцию. Индекс гособлигаций RGBI сумел оттолкнуться от установленного вчера недельного минимума, продемонстрировав в самом начале сессии неплохой рост, но к текущему моменту растерял большую часть дневных достижений. Пара USD/RUB продолжает консолидироваться недалеко от верхней границы горизонтальной области поддержки 63,6-63,8. Сигналом, с большой долей вероятности свидетельствующим о завершении волны снижения, стартовавшей в начале апреля, будет закрытие "часовой свечки" над верхней границей краткосрочного восходящего канала, имеющего меньший угол наклона. Пока этого не произошло, более вероятна попытка пробоя восьмимесячного минимума 63,63 руб." - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.