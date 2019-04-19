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19 апреля 2019 года 14:29
На отечественном фондовом рынке все сектора торгуются равномерно в небольшом плюсе - УК "Райффайзен Капитал"
"В пятницу, 19 апреля, российский фондовый рынок скромно подрастает вслед за азиатскими площадками: индекс Мосбиржи и РТС прибавляют по 0,1%, хотя азиатские индексы завершили день с более заметным ростом (+0,5-1,2%). Европа и Америка сегодня закрыты, поэтому обороты торгов в Росси тоже низкие. Оптимизм глобальных инвесторов сегодня поддержали комментарии главы ФРБ Далласа Роберта Каплана, отразившие его уверенность в сохранении текущего роста экономики США. Также энтузиазма участникам торгов добавила убежденность Стивена Мнучина в том, что соглашение между Китаем и США по торговым вопросам будет достигнуто уже в мае", - отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Однако для сырьевых рынков возникла новая угроза, полагает эксперт: "Дональд Трамп в свете стартовавших торговых переговоров теперь уже с Японией и ЕС вновь вывел на повестку дня обсуждение пошлин на импорт автомобилей и запчастей в США, что, по оценкам экспертов, может привести не только к заметному удорожанию стоимости тех самых автомобилей, но и к снижению объемов их продаж на 20%. В краткосрочной перспективе это может оказать давление на котировки черных и цветных металлов (сталь, алюминий, и даже никель и медь)". На отечественном рынке все сектора торгуются равномерно в небольшом плюсе. Среди лидеров роста можно выделить акции Энел Россия (+1,7%). Компания сегодня объявила дивиденды за 2018 год в размере 0,14 руб на акцию, что предполагает 13,5% див. доходность. Растут на 1,1% котировки Северстали после объявления дивидендов за 1 квартал 2019 г. (35,43 рубля на акцию или 3,4% див. доходность). В свою очередь среди аусайдеров - префы Нижнекамскнефтехима (-29%), поскольку сегодня они торгуются уже без дивидендов.
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19 апреля 2019 года 16:38
"Сырьевой индекс BCI на этой неделе вернулся в рамки нисходящего канала. Котировки оказались ниже уровня 82 п. Поддержку оказывала статистика из Китая, но рост доллара в итоге нивелировал весь позитив. После проверки уровня 82 п. котировки могут отправиться к нижней границе краткосрочного... читать дальше
.19 апреля 2019 года 14:01
Подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" на 2019 год с перспективой роста более 20% от текущих котировок - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "ЛУКОЙЛ" - одной из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. Дорогая нефть, высокая эффективность и программа обратного выкупа акций привели к росту стоимости акций "ЛУКОЙЛа" в полтора раза, и эти факторы... читать дальше
.19 апреля 2019 года 12:36
Поддержка на 1,1200 в ближайшие дни может оказаться ключевой для последующей динамики курса EUR/USD - FxPro
"Многие финансовые рынки в пятницу закрыты по случаю католической Пасхи, однако торги на валютном рынке проводятся. Так, EUR/USD получила в четверг мощный удар после разочаровывающих данных по деловой активности в Еврозоне, опустившись до 1,1230. В пятницу утром пара начала вяло восстанавливаться,... читать дальше
.19 апреля 2019 года 11:35
EUR/USD пробил восходящий канал вниз и может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе - ГК "ФИНАМ"
"В пятницу, 19 апреля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах демонстрирует смешанную динамику после стремительной просадки днем ранее. Вчера, в четверг, валютная пара EUR/USD в течение дня опустилась с 1,13 до 1,1225. На фоне пониженной активности игроков в... читать дальше
.19 апреля 2019 года 10:52
На следующей неделе ждем продолжения роста нефтяных цен, рассчитывая на проторговку в пределах 72-73 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть не торгуется сегодня в виду выходного на бирже (Страстная пятница). Из вчерашних новостей отметим статистику по экспорту Саудовской Аравии, которая показала сокращение до 6,9 млн барр./день за февраль (-277 тыс.барр./день за месяц). Число буровых в Штатах снизилось за неделю на 8 шт- до... читать дальше
.19 апреля 2019 года 09:52
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые изменения в ходе сессии в пятницу. читать дальше
.18 апреля 2019 года 15:33
"Цены на нефть в четверг в первой половине дня торгуются нейтрально, и пока нет чётких сигналов на коррекцию. Котировки нефти марки Brent торгуются вблизи годовых максимумов, в районе 71,5$ за баррель", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.18 апреля 2019 года 14:22
"Рынок железной руды продолжает внимательно следить за динамикой предложения, - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Закрытия шахт после аварии на дамбе в Бразилии в прошлом январе, а также вызванные погодными условиями перебои в поставках... читать дальше
.18 апреля 2019 года 13:58
Аналитики фондового рынка ожидают сокращение прибыли на акцию на 2% по итогам I квартала 2019 года и на 4% - по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что будет первым сокращением показателя за три года, отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. Тем... читать дальше
.18 апреля 2019 года 12:49
"С начала года стоимость золота падала под давлением впечатляющего оптимизма на глобальных рынках, и сейчас мы наблюдаем продолжение этой тенденции. Обратите внимание, что рост доходности американских облигаций и многомесячные максимумы фондовых индексов, вероятно, послужили причиной дальнейшего... читать дальше
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