На отечественном фондовом рынке все сектора торгуются равномерно в небольшом плюсе - УК "Райффайзен Капитал"

"В пятницу, 19 апреля, российский фондовый рынок скромно подрастает вслед за азиатскими площадками: индекс Мосбиржи и РТС прибавляют по 0,1%, хотя азиатские индексы завершили день с более заметным ростом (+0,5-1,2%). Европа и Америка сегодня закрыты, поэтому обороты торгов в Росси тоже низкие. Оптимизм глобальных инвесторов сегодня поддержали комментарии главы ФРБ Далласа Роберта Каплана, отразившие его уверенность в сохранении текущего роста экономики США. Также энтузиазма участникам торгов добавила убежденность Стивена Мнучина в том, что соглашение между Китаем и США по торговым вопросам будет достигнуто уже в мае", - отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

Однако для сырьевых рынков возникла новая угроза, полагает эксперт: "Дональд Трамп в свете стартовавших торговых переговоров теперь уже с Японией и ЕС вновь вывел на повестку дня обсуждение пошлин на импорт автомобилей и запчастей в США, что, по оценкам экспертов, может привести не только к заметному удорожанию стоимости тех самых автомобилей, но и к снижению объемов их продаж на 20%. В краткосрочной перспективе это может оказать давление на котировки черных и цветных металлов (сталь, алюминий, и даже никель и медь)".

На отечественном рынке все сектора торгуются равномерно в небольшом плюсе. Среди лидеров роста можно выделить акции Энел Россия (+1,7%). Компания сегодня объявила дивиденды за 2018 год в размере 0,14 руб на акцию, что предполагает 13,5% див. доходность. Растут на 1,1% котировки Северстали после объявления дивидендов за 1 квартал 2019 г. (35,43 рубля на акцию или 3,4% див. доходность). В свою очередь среди аусайдеров - префы Нижнекамскнефтехима (-29%), поскольку сегодня они торгуются уже без дивидендов.