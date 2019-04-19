Подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" на 2019 год с перспективой роста более 20% от текущих котировок - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "ЛУКОЙЛ" - одной из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. Дорогая нефть, высокая эффективность и программа обратного выкупа акций привели к росту стоимости акций "ЛУКОЙЛа" в полтора раза, и эти факторы продолжают поддерживать котировки. Аналитики ГК "ФИНАМ" подтвердили рекомендацию "Покупать" по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" на 2019 год с перспективой роста более 20% от текущих котировок.

На долю одной из крупнейших вертикально- интегрированных нефтегазовых компаний ПАО "ЛУКОЙЛ" приходится около 1% доказанных мировых запасов углеводородов, более 2% мировой и около 15% российской нефтедобычи. В прошлом году нефтегазовый сектор показывал выдающиеся финансовые результаты, что обусловлено редким сочетанием высоких цен на нефть с одновременным ослаблением курса рубля во втором и третьем кварталах года. По сравнению с предыдущим годом выручка ПАО "ЛУКОЙЛ" выросла на 35,36% до 8 035,9 млрд рублей. ПАО "ЛУКОЙЛ" также снизило капитальные затраты и удвоило свободный денежный поток.

Низкое значение чистого долга выгодно отличают ПАО "ЛУКОЙЛ" от конкурентов. По всем основным мультипликаторам капитализация компании также выглядит недооцененной рынком относительно сопоставимых компаний сектора.

Компания погасила "казначейские" акции, сократив их общее количество до 750 млн штук, из-за чего рыночная капитализация компании росла меньше стоимости акций. В результате значения рассчитываемых индикаторов продолжают показывать фундаментальную недооценку ПАО "ЛУКОЙЛ" относительно сопоставимых компаний. ПАО "ЛУКОЙЛ" запустило новую программу по выкупу акций и глобальных депозитарных расписок на открытом рынке на сумму в $3 млрд, которую намерено завершить до конца 2019 года. Таким образом, акционеры ПАО "ЛУКОЙЛ" имеют возможность монетизировать растущую прибыль компании. К настоящему времени программа выполнена на 2/3. В озвученных руководством намерениях - погашение выкупленных акций и объявление нового выкупа.

"Компания использует программу выкупа для распределения дополнительного свободного денежного потока от благоприятной ценовой конъюнктуры. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по бумагам ПАО "ЛУКОЙЛ". Наша прогнозная стоимость компании составила $80 235 млн., что соответствует $107 или 6 873 рублей за обыкновенную акцию по курсу на дату оценки. Такая оценка предполагает рост акций на уровне 22,5% от текущей цены", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев