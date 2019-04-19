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19 апреля 2019 года 14:01
Подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" на 2019 год с перспективой роста более 20% от текущих котировок - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "ЛУКОЙЛ" - одной из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. Дорогая нефть, высокая эффективность и программа обратного выкупа акций привели к росту стоимости акций "ЛУКОЙЛа" в полтора раза, и эти факторы продолжают поддерживать котировки. Аналитики ГК "ФИНАМ" подтвердили рекомендацию "Покупать" по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" на 2019 год с перспективой роста более 20% от текущих котировок. На долю одной из крупнейших вертикально- интегрированных нефтегазовых компаний ПАО "ЛУКОЙЛ" приходится около 1% доказанных мировых запасов углеводородов, более 2% мировой и около 15% российской нефтедобычи. В прошлом году нефтегазовый сектор показывал выдающиеся финансовые результаты, что обусловлено редким сочетанием высоких цен на нефть с одновременным ослаблением курса рубля во втором и третьем кварталах года. По сравнению с предыдущим годом выручка ПАО "ЛУКОЙЛ" выросла на 35,36% до 8 035,9 млрд рублей. ПАО "ЛУКОЙЛ" также снизило капитальные затраты и удвоило свободный денежный поток. Низкое значение чистого долга выгодно отличают ПАО "ЛУКОЙЛ" от конкурентов. По всем основным мультипликаторам капитализация компании также выглядит недооцененной рынком относительно сопоставимых компаний сектора. Компания погасила "казначейские" акции, сократив их общее количество до 750 млн штук, из-за чего рыночная капитализация компании росла меньше стоимости акций. В результате значения рассчитываемых индикаторов продолжают показывать фундаментальную недооценку ПАО "ЛУКОЙЛ" относительно сопоставимых компаний. ПАО "ЛУКОЙЛ" запустило новую программу по выкупу акций и глобальных депозитарных расписок на открытом рынке на сумму в $3 млрд, которую намерено завершить до конца 2019 года. Таким образом, акционеры ПАО "ЛУКОЙЛ" имеют возможность монетизировать растущую прибыль компании. К настоящему времени программа выполнена на 2/3. В озвученных руководством намерениях - погашение выкупленных акций и объявление нового выкупа. "Компания использует программу выкупа для распределения дополнительного свободного денежного потока от благоприятной ценовой конъюнктуры. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по бумагам ПАО "ЛУКОЙЛ". Наша прогнозная стоимость компании составила $80 235 млн., что соответствует $107 или 6 873 рублей за обыкновенную акцию по курсу на дату оценки. Такая оценка предполагает рост акций на уровне 22,5% от текущей цены", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев
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19 апреля 2019 года 16:38
"Сырьевой индекс BCI на этой неделе вернулся в рамки нисходящего канала. Котировки оказались ниже уровня 82 п. Поддержку оказывала статистика из Китая, но рост доллара в итоге нивелировал весь позитив. После проверки уровня 82 п. котировки могут отправиться к нижней границе краткосрочного... читать дальше
.19 апреля 2019 года 12:36
Поддержка на 1,1200 в ближайшие дни может оказаться ключевой для последующей динамики курса EUR/USD - FxPro
"Многие финансовые рынки в пятницу закрыты по случаю католической Пасхи, однако торги на валютном рынке проводятся. Так, EUR/USD получила в четверг мощный удар после разочаровывающих данных по деловой активности в Еврозоне, опустившись до 1,1230. В пятницу утром пара начала вяло восстанавливаться,... читать дальше
.19 апреля 2019 года 11:35
EUR/USD пробил восходящий канал вниз и может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе - ГК "ФИНАМ"
"В пятницу, 19 апреля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах демонстрирует смешанную динамику после стремительной просадки днем ранее. Вчера, в четверг, валютная пара EUR/USD в течение дня опустилась с 1,13 до 1,1225. На фоне пониженной активности игроков в... читать дальше
.19 апреля 2019 года 10:52
На следующей неделе ждем продолжения роста нефтяных цен, рассчитывая на проторговку в пределах 72-73 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть не торгуется сегодня в виду выходного на бирже (Страстная пятница). Из вчерашних новостей отметим статистику по экспорту Саудовской Аравии, которая показала сокращение до 6,9 млн барр./день за февраль (-277 тыс.барр./день за месяц). Число буровых в Штатах снизилось за неделю на 8 шт- до... читать дальше
.19 апреля 2019 года 09:52
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые изменения в ходе сессии в пятницу. читать дальше
.18 апреля 2019 года 15:33
"Цены на нефть в четверг в первой половине дня торгуются нейтрально, и пока нет чётких сигналов на коррекцию. Котировки нефти марки Brent торгуются вблизи годовых максимумов, в районе 71,5$ за баррель", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.18 апреля 2019 года 14:22
"Рынок железной руды продолжает внимательно следить за динамикой предложения, - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Закрытия шахт после аварии на дамбе в Бразилии в прошлом январе, а также вызванные погодными условиями перебои в поставках... читать дальше
.18 апреля 2019 года 13:58
Аналитики фондового рынка ожидают сокращение прибыли на акцию на 2% по итогам I квартала 2019 года и на 4% - по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что будет первым сокращением показателя за три года, отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. Тем... читать дальше
.18 апреля 2019 года 12:49
"С начала года стоимость золота падала под давлением впечатляющего оптимизма на глобальных рынках, и сейчас мы наблюдаем продолжение этой тенденции. Обратите внимание, что рост доходности американских облигаций и многомесячные максимумы фондовых индексов, вероятно, послужили причиной дальнейшего... читать дальше
.18 апреля 2019 года 12:38
"Единая валюта со вчерашнего дня потеряла более 50 пунктов (0,4%) - до 1,1250: так она отреагировала на разочаровывающие оценки деловой активности показателя PMI. Статистика по Еврозоне оказалась заметно хуже ожиданий: так, Производственный индекс остается ниже 50-ти еще с февраля, подавая сигнал... читать дальше
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