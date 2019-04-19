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19 апреля 2019 года 13:39

На российском рынке акций преобладают умеренно позитивные настроения - БКС

"Российский фондовый рынок в пятницу проводит торги в спокойном режиме, но настроения остаются умеренно позитивными на фоне того, что котировки Brent снова превысили $72 за барр., - отмечает старший аналитик "БКС Брокер" Сергей Суверов. - Кроме того, накануне все три основных индекса США закончили торги в плюсе перед трехдневными выходными. Сказался фактор сильных макроэкономических данных, не подтверждающих приближение скорой рецессии в США, и хорошие корпоративные отчеты. Розничные продажи США в марте превзошли ожидания аналитиков и выросли самыми высокими темпами за последние полтора года, по данным Министерства торговли США".

В лидерах роста акции компаний электроэнергетики, "дочки" Газпром энергохолдинга, несмотря на отмену вчера Дня аналитика ГЭХ. Инвесторы ожидают, что кадровые перестановки в Газпроме могут привести к улучшению корпоративного управления и улучшению дивидендной политики "дочек" холдинга.

"Также в плюсе акции Северстали после вчерашнего сообщения о дивидендах за первый квартал, дивидендная доходность в расчете на годовые выплаты может быть около 12%, один из самых высоких показателей на российском фондовом рынке. 23 апреля компания сообщит о финансовых показателях за первый квартал 2019 года, которые, скорее всего, покажут высокий свободный денежный поток. В первом квартале отчетность Северстали может быть лучше, чем у конкурентов в силу вертикальной интегрированности компании на фоне падения цен на сталь и роста издержек на сырье", - указывает эксперт.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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