Российский рублёвый долг инвестиционного уровня и ОФЗ на сегодня самые перспективные активы для вложений - ITI Capital

"Если не брать в расчет возможные жесткие санкции США против России, то российский рублёвый долг инвестиционного уровня и ОФЗ на сегодня самые перспективные активы для вложений, - полагает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - Текущий спред по многим квазисуверенным бумагам (Роснефть, РЖД, Газпром) к ОФЗ на короткой и средний дюрации в 2,5 раза выше (порядка 100 б.п.) исторического минимума (30-50 б.п.) за последнее пару лет. В то же время доходность ОФЗ может опуститься на 100-130 б.п. до уровней начала апреля 2018 г. Валютный суверенный долг и многие корпоративные выпуски за исключением отдельных банковских эмитентов (например, ВЭБ и Альфа perp) сейчас вернулись к значениям того периода. Помимо ОФЗ, потенциал роста сохраняют локальные корпоративные бумаги, несмотря на текущую страновую премию, которая в этом сегменте не отыграна до приемлемых уровней".

На текущий момент страновая премия полностью отыграна только в валютном долге, а не в рублевом, и это связано с высоким локальным риском и ликвидностью, которая формируется преимущественно местными игроками, указывает эксперт. Это обусловлено тем, что рынок не ждет снижения ставки раньше конца третьего квартала 2019 г., а также рекордным объемом, который Минфин успел разместить в этом году (655 млрд руб.).

"С начала года ОФЗ подорожали на короткой кривой на 2,5%, на длинной - на 3-4%. В то же время доходность на короткой кривой (ОФЗ 2022) также существенно не менялась, незначительно опустившись с максимумов 14 февраля (8,2%) до 7,75%, - констатирует Искандер Луцко. - Доходность на длинной кривой опустилась на 30 б.п., с пиковых 8,5%, до 8,2%. Если вынести за скобки эффект санкций против Русала и исходить из динамики, которая предшествовала этому внешнему шоку, то потенциал снижения доходности с текущих уровней составляет 100-130 б.п. Тогда ключевая ставка была всего на 50 б.п. ниже, но на тот момент ожидания в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки были высокими. В отличие от валютного долга, инвесторы не спешат отыгрывать страновую премию, которая остается высокой в рублевом долге. Следовательно, спред между доходностью длинной и короткой кривой ОФЗ остается на уровне 35 б.п. (средний показатель за 2018 г.), что значительно, против 52 б.п. в апреле. Средний показатель составляет порядка 20 б.п. Мы ожидаем более существенного снижения доходности на короткой кривой в связи с последним разворотом денежной монетарной политики ЦБ России в пользу смягчения и высокой вероятностью снижения ставки уже в сентябре. Мы считаем, что ОФЗ с учетом потенциала его роста - недооцененный актив. Мы рекомендуем ОФЗ 22 (RU000A0JXB41), ОФЗ 21 (RU000A0JVW30) и ОФЗ 27 (RU000A0JS3W6)".

По мнению эксперта ITI Capital, основной потенциал роста - у квазисуверенных корпоративных бумаг инвестиционного уровня. Их спред к ОФЗ несущественно изменился, и остается широким, вопреки тому, что доходность по корпоративным бумагам вернулась к среднему значению сентября-декабря прошлого года вслед за ОФЗ. Для высокодоходных и более рисковых эмитентов потенциал роста значительно ограничен.

"Так, например, спред между рублевыми облигациями Роснефти 23 и ОФЗ 23 составляет 100 б.п., тогда как среднее за два года значение составляет 35 б.п., - отмечает Искандер Луцко. - Схожие параметры у бумаг РЖД и Газпрома. На аналогичной дюрации спред между рублевым долгом Сбербанка и ОФЗ составлял 52 б.п. на пике в марте, сейчас - 30 б.п, хотя одно время спред был отрицательный в пользу более низкой доходности Сбербанка. Следовательно, спред между локальными корпоративными бумагами и ОФЗ значительно шире, чем у еврооблигаций в валюте, где в среднем показатель не выходит за пределы 40-50 б.п. по всей длине кривой. В случае рублевых бумаг на длинном конце спред достигает 70-80 б.п. для госкомпаний, таких как Газпром, против среднего значения в 30 б.п. В случае высокодоходных облигаций, таких как О'кей, премия к ОФЗ превосходит 180 б.п. при средних 150 б.п., что означает ограниченный потенциал роста, в отличие от квазисуверенного долга. Мы рекомендуем покупать бумаги короткой и средней дюрации компаний с госучастием (с учетом пут-опциона) против ОФЗ, в то время как спред по высокодоходным бумагам находится в пределах исторической нормы".