.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Российский рублёвый долг инвестиционного уровня и ОФЗ на сегодня самые перспективные активы для вложений - ITI Capital
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 апреля 2019 года 12:58
Российский рублёвый долг инвестиционного уровня и ОФЗ на сегодня самые перспективные активы для вложений - ITI Capital
"Если не брать в расчет возможные жесткие санкции США против России, то российский рублёвый долг инвестиционного уровня и ОФЗ на сегодня самые перспективные активы для вложений, - полагает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - Текущий спред по многим квазисуверенным бумагам (Роснефть, РЖД, Газпром) к ОФЗ на короткой и средний дюрации в 2,5 раза выше (порядка 100 б.п.) исторического минимума (30-50 б.п.) за последнее пару лет. В то же время доходность ОФЗ может опуститься на 100-130 б.п. до уровней начала апреля 2018 г. Валютный суверенный долг и многие корпоративные выпуски за исключением отдельных банковских эмитентов (например, ВЭБ и Альфа perp) сейчас вернулись к значениям того периода. Помимо ОФЗ, потенциал роста сохраняют локальные корпоративные бумаги, несмотря на текущую страновую премию, которая в этом сегменте не отыграна до приемлемых уровней". На текущий момент страновая премия полностью отыграна только в валютном долге, а не в рублевом, и это связано с высоким локальным риском и ликвидностью, которая формируется преимущественно местными игроками, указывает эксперт. Это обусловлено тем, что рынок не ждет снижения ставки раньше конца третьего квартала 2019 г., а также рекордным объемом, который Минфин успел разместить в этом году (655 млрд руб.). "С начала года ОФЗ подорожали на короткой кривой на 2,5%, на длинной - на 3-4%. В то же время доходность на короткой кривой (ОФЗ 2022) также существенно не менялась, незначительно опустившись с максимумов 14 февраля (8,2%) до 7,75%, - констатирует Искандер Луцко. - Доходность на длинной кривой опустилась на 30 б.п., с пиковых 8,5%, до 8,2%. Если вынести за скобки эффект санкций против Русала и исходить из динамики, которая предшествовала этому внешнему шоку, то потенциал снижения доходности с текущих уровней составляет 100-130 б.п. Тогда ключевая ставка была всего на 50 б.п. ниже, но на тот момент ожидания в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки были высокими. В отличие от валютного долга, инвесторы не спешат отыгрывать страновую премию, которая остается высокой в рублевом долге. Следовательно, спред между доходностью длинной и короткой кривой ОФЗ остается на уровне 35 б.п. (средний показатель за 2018 г.), что значительно, против 52 б.п. в апреле. Средний показатель составляет порядка 20 б.п. Мы ожидаем более существенного снижения доходности на короткой кривой в связи с последним разворотом денежной монетарной политики ЦБ России в пользу смягчения и высокой вероятностью снижения ставки уже в сентябре. Мы считаем, что ОФЗ с учетом потенциала его роста - недооцененный актив. Мы рекомендуем ОФЗ 22 (RU000A0JXB41), ОФЗ 21 (RU000A0JVW30) и ОФЗ 27 (RU000A0JS3W6)". По мнению эксперта ITI Capital, основной потенциал роста - у квазисуверенных корпоративных бумаг инвестиционного уровня. Их спред к ОФЗ несущественно изменился, и остается широким, вопреки тому, что доходность по корпоративным бумагам вернулась к среднему значению сентября-декабря прошлого года вслед за ОФЗ. Для высокодоходных и более рисковых эмитентов потенциал роста значительно ограничен. "Так, например, спред между рублевыми облигациями Роснефти 23 и ОФЗ 23 составляет 100 б.п., тогда как среднее за два года значение составляет 35 б.п., - отмечает Искандер Луцко. - Схожие параметры у бумаг РЖД и Газпрома. На аналогичной дюрации спред между рублевым долгом Сбербанка и ОФЗ составлял 52 б.п. на пике в марте, сейчас - 30 б.п, хотя одно время спред был отрицательный в пользу более низкой доходности Сбербанка. Следовательно, спред между локальными корпоративными бумагами и ОФЗ значительно шире, чем у еврооблигаций в валюте, где в среднем показатель не выходит за пределы 40-50 б.п. по всей длине кривой. В случае рублевых бумаг на длинном конце спред достигает 70-80 б.п. для госкомпаний, таких как Газпром, против среднего значения в 30 б.п. В случае высокодоходных облигаций, таких как О'кей, премия к ОФЗ превосходит 180 б.п. при средних 150 б.п., что означает ограниченный потенциал роста, в отличие от квазисуверенного долга. Мы рекомендуем покупать бумаги короткой и средней дюрации компаний с госучастием (с учетом пут-опциона) против ОФЗ, в то время как спред по высокодоходным бумагам находится в пределах исторической нормы".
.
Компании упоминаемые в новости: TCS Group Holding
.
19 апреля 2019 года 16:38
"Сырьевой индекс BCI на этой неделе вернулся в рамки нисходящего канала. Котировки оказались ниже уровня 82 п. Поддержку оказывала статистика из Китая, но рост доллара в итоге нивелировал весь позитив. После проверки уровня 82 п. котировки могут отправиться к нижней границе краткосрочного... читать дальше
.19 апреля 2019 года 14:01
Подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" на 2019 год с перспективой роста более 20% от текущих котировок - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "ЛУКОЙЛ" - одной из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. Дорогая нефть, высокая эффективность и программа обратного выкупа акций привели к росту стоимости акций "ЛУКОЙЛа" в полтора раза, и эти факторы... читать дальше
.19 апреля 2019 года 12:36
Поддержка на 1,1200 в ближайшие дни может оказаться ключевой для последующей динамики курса EUR/USD - FxPro
"Многие финансовые рынки в пятницу закрыты по случаю католической Пасхи, однако торги на валютном рынке проводятся. Так, EUR/USD получила в четверг мощный удар после разочаровывающих данных по деловой активности в Еврозоне, опустившись до 1,1230. В пятницу утром пара начала вяло восстанавливаться,... читать дальше
.19 апреля 2019 года 11:35
EUR/USD пробил восходящий канал вниз и может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе - ГК "ФИНАМ"
"В пятницу, 19 апреля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах демонстрирует смешанную динамику после стремительной просадки днем ранее. Вчера, в четверг, валютная пара EUR/USD в течение дня опустилась с 1,13 до 1,1225. На фоне пониженной активности игроков в... читать дальше
.19 апреля 2019 года 10:52
На следующей неделе ждем продолжения роста нефтяных цен, рассчитывая на проторговку в пределах 72-73 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть не торгуется сегодня в виду выходного на бирже (Страстная пятница). Из вчерашних новостей отметим статистику по экспорту Саудовской Аравии, которая показала сокращение до 6,9 млн барр./день за февраль (-277 тыс.барр./день за месяц). Число буровых в Штатах снизилось за неделю на 8 шт- до... читать дальше
.19 апреля 2019 года 09:52
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые изменения в ходе сессии в пятницу. читать дальше
.18 апреля 2019 года 15:33
"Цены на нефть в четверг в первой половине дня торгуются нейтрально, и пока нет чётких сигналов на коррекцию. Котировки нефти марки Brent торгуются вблизи годовых максимумов, в районе 71,5$ за баррель", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.18 апреля 2019 года 14:22
"Рынок железной руды продолжает внимательно следить за динамикой предложения, - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Закрытия шахт после аварии на дамбе в Бразилии в прошлом январе, а также вызванные погодными условиями перебои в поставках... читать дальше
.18 апреля 2019 года 13:58
Аналитики фондового рынка ожидают сокращение прибыли на акцию на 2% по итогам I квартала 2019 года и на 4% - по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что будет первым сокращением показателя за три года, отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. Тем... читать дальше
.18 апреля 2019 года 12:49
"С начала года стоимость золота падала под давлением впечатляющего оптимизма на глобальных рынках, и сейчас мы наблюдаем продолжение этой тенденции. Обратите внимание, что рост доходности американских облигаций и многомесячные максимумы фондовых индексов, вероятно, послужили причиной дальнейшего... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.