Поддержка на 1,1200 в ближайшие дни может оказаться ключевой для последующей динамики курса EUR/USD - FxPro

"Многие финансовые рынки в пятницу закрыты по случаю католической Пасхи, однако торги на валютном рынке проводятся. Так, EUR/USD получила в четверг мощный удар после разочаровывающих данных по деловой активности в Еврозоне, опустившись до 1,1230. В пятницу утром пара начала вяло восстанавливаться, достигнув области 1,1250. Со стороны теханализа важно отметить, что EUR/USD так и не удалось закрепиться выше важной 50-дневной средней, вернув ее в нисходящий канал. Это может стать сигналом сохранения давления на пару в ближайшие дни, когда будет крайне мало экономических новостей. Поддержка на 1,1200 в ближайшие дни может оказаться ключевой для последующей динамики курса", - полагает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.