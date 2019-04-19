Сегодня вероятны попытки вытолкнуть пару USD/RUB на уровни выше 64.00 - РФПИ

"Большинство ЕМ валют вчера показали снижение на 0.2-1% на фоне заметного укрепления USD к основным мировым валютам. Однако рубль завершил день без существенных изменений, в течение дня оставаясь в диапазоне 63.85-64.15/USD на фоне сохраняющейся поддержки со стороны высоких цен на нефть. Публикация итогов расследования спецпрокурора Мюллера в США вызвала большое количество комментариев со всех сторон, однако каких-то фундаментальных изменений в общую "картину мира" не привнесла. Складывается ощущение, что все политические силы в США останутся при своих исходных взглядах, и любая история будет отыгрываться в контексте приближающихся президентских выборов 2020 года. Для российских активов это может означать сохранение риска появления дополнительных ограничений, однако, судя по динамике рубля, российских акций и облигаций, к этим опасениям многие уже привыкли. Сегодня в отсутствие многих иностранных игроков рубль останется во власти локальных потоков, которые, вероятнее всего, будут пытаться вытолкнуть пару USD/RUB на уровни выше 64.00", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.